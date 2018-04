Ovom tipu ne biste voljeli biti u koži, ali čini se kako iza tih problema stoji nešto mnogo dublje

Anonimni je muškarac na sto muka jer vodi dvostruki život, i to ne bilo kakav. Paralelno je u vezi s dvjema ženama koje se, da stvar bude gora, međusobno jako dobro poznaju. Ali, čak ni to nije vrhunac problema. Nesretnik se za savjet obratio Deidre Sanders, stručnjakinji za odnose portala The Sun.

Stvarno komplicirana situacija

Draga Deidre, u vezi sam s dvjema ženama koje se jako dobro znaju. Postavile su mi ultimatum da jednu moram ostaviti, ali meni je jednostavno nemoguće odabrati, čak i uz okolnost što jedna nosi moje dijete. Imam 31 godinu i do prije 18 mjeseci bio sam u vezi s jednom od njih. Postalo mi je dosadno i počeo sam “šarati”. Bilo je to s djevojkom koju je moja cura poznavala iz teretane i bilo je samo pitanje vremena kad će se sve otkriti.

Uslijedili su tjedni prepiranja prije no što sam konačno spakirao svoje stvari i preselio se toj drugoj curi. Moja bivša ima 29 godina, a nova 27. Bivša je prekrasna i obožava me. Naš je seksualni život bio nevjerojatan i bio sam stvarno sretan čovjek. Još uvijek razmišljam o njoj, osobito kad je vidim kako izlazi iz teretane sva utegnuta i seksi. Ona je promijenila frizuru i našla drugog dečka.



Za nekoliko sam mjeseci saznao da je moja nova djevojka trudna. Bili smo presretni. Jedan je vikend ostala kod sestre, a ja sam se odvezao do stana svoje bivše. Poslao sam joj poruku s pitanjem mogu li je posjetiti. Pozvala me unutra i proveli smo fantastičnu večer. Ostavila je novog dečka. Ja sam joj rekao kako mi je još uvijek stalo do nje, a ona je odgovorila da osjeća isto. Nekoliko boca vina odvelo je do onoga što smo uvijek radili kao par – laganog i dugotrajnog seksa.

Sljedećih šest mjeseci opsluživao sam obje. Obje žele da budem samo s njom. Poznaju se, razgovaraju i rekle su mi neka izvolim izabrati s kojom ću ostati. Moje dijete samo što se nije rodilo i zaista želim biti dobar tata, ali nisam siguran da mogu odustati od bivše.

Deidre odgovara

Čim se ti toliko boriš s odlukom, bojim se da nijedna od njih dviju nije prava za tebe. U međuvremenu, nedužno se dijete treba roditi usred ovog kaosa. Ne bih rekla da se ovdje radi o tvojoj bespomoćnosti i neodlučnosti, već o užitku u tome što se tvoje dvije ljubavnice međusobno bore za tvoju naklonost i tako ti neizravno dopuštaju da ih vučeš za nos. Postat ćeš otac, stoga te molim da pokažeš barem zrno odgovornosti. Prestani se viđati s bivšom – ona je, koliko vidim, vrlo brzo krenula dalje, što znači kako nije ostala slomljena srca. Reci djevojci da ćeš se potruditi biti dobar tata, posveti joj se 100 posto i veseli se djetetu.