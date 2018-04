Brine se jedino zato što mu već ponestaje izgovora i boji se da bi cimer mogao nešto posumnjati

Anoniman je muškarac poslao pismo u rubriku Dear Deidre portala The Sun u kojemu je zatražio savjet njihove stručnjakinje za odnose. Njegovo obraćanje prenosimo u cijelosti.

Ponestaje mu izgovora

Draga Deidre, moj cimer i njegova majka odlučili su provesti dan vani i pozvali su me da im se pridružim na večeri. Svi smo malo više popili, ali cimer se totalno razvalio. Stavili smo ga u krevet, a onda nam je njegova majka skuhala kavu. Rekla mi je da izgledam zrelije od njezina sina. Sjela je pokraj mene na kauč i započela priču o tome kako je podsjećam na tipa s kojim je hodala prije no što se udala. Rekla je da je on također bio visok, crn i zgodan.

Ne znam kako, ali počeli smo se ljubiti i to je u meni zapalilo iskru. Inače ne skačem na djevojke, ali s ovom je ženom bilo drugačije. Ona je bila uzbuđena kao ja i za svega nekoliko minuta počeli smo se seksati. Bilo je divlje i prekrasno. Otišla je sljedećeg dana i mislio sam da je više nikad neću vidjeti, ali javila mi se za vikend i pitala možemo li se vidjeti u ponedjeljak. Rezervirala je hotel izvan grada, a ja sam cimeru rekao da idem kući u posjet svojima.



Proveli smo nevjerojatan dan i noć zajedno. Od tada se viđamo gotovo svakog ponedjeljka već dva mjeseca. Ona je sama svoj šef pa nema problem s uzimanjem slobodnih dana. Razvedena je, ja sam samac i ona tvrdi kako ne radimo ništa loše, iako su meni 22, a njoj 43 godine. Razvio sam osjećaje prema njoj, ali to nikomu nisam rekao. Ponestaje mi izgovora zašto se ne družim s cimerom na naš slobodan dan. Brinem se da će početi nešto sumnjati. Što da radim?

Deidre odgovara

Tako je, ne radite ništa loše jer ste oboje odrasli i slobodni sami birati svoje seksualne partnere, ali znaš da bi tvoj cimer bio prestravljen kad bi saznao. To znači da s vezom trebate nastaviti samo i isključivo ako oboje mislite ozbiljno. Ne bi bilo zgodno izgubiti prijatelja zbog prolazne afere, bez obzira na to koliko je seks dobar. Ti i cimerova mama ste u potpuno različitim fazama života.

Tajne veze mogu biti uzbudljive, ali shvati da se pretvaraš u lažljivca i ne družiš se dovoljno s cimerom. Pokaži zrelost tako što ćeš otvoreno porazgovarati sa svojom ljubavnicom o smjeru u kojem ide vaša veza. Možda bi bilo najbolje da to prekinete na vrijeme ako zaključite kako nemate zajedničku budućnost.