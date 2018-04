SEKSA SE S 22 GODINE STARIJIM KOLEGOM I SVE SE ZAKOMPLICIRALO: ‘On ne želi ostaviti ženu, a nisam ni ja svetica…’

‘Stvari su se između nas počele zagrijavati jednom u automobilu, kad me on pokupio poslije posla i odvezao nas na skrovito mjesto’

Iako je od njega dijele pune 22 godine razlike, cura se ludo zaljubila u svoga radnog kolegu. Redovito se seksaju i održavaju neku vrstu veze, ali problem je u tome što je on oženjen i nema namjeru napustiti svoju suprugu. Očajna se djevojka obratila za pomoć stručnjakinji za odnose Deidre Sanders, a njezino je pismo prenio The Sun.

Nije ni ona slobodna

Draga Deidre, ludo sam zaljubljena u tipa s posla i imamo najbolji seks na svijetu, ali on kaže kako ne može ostaviti ženu. Njemu je 49, a meni 27 godina. Pridružio se našoj kompaniji prije dvije godine i odmah smo kliknuli. Počeli smo zajedno odlaziti na pauze, a jednog mi je petka predložio da skoknemo do puba na ručak. Bila sam oduševljena već i samim time što smo hodali jedno uz drugo. Stvari su se između nas počele zagrijavati jednom u automobilu, kad me on pokupio poslije posla i odvezao nas na skrovito mjesto. Strastveno smo se ljubili i sve je završilo seksom na stražnjem sjedištu.

Bio je to početak naše afere koja traje i dan-danas. Seks je odličan, ali je ustvari puno više od toga. Naša je povezanost jednostavno nevjerojatna. Totalno sam zaljubljena u njega. Iako znam da nikad neće ostaviti ženu, ne mogu se držati podalje. Znam da i on osjeća isto prema meni. Ne skida oči s mene kad smo zajedno. Kaže mi kako bi volio da je slobodan, ali ima troje djece i ne može napustiti suprugu.



Ali, nisam ni ja slobodna. U braku sam osam godina s divnim muškarcem koji me obožava. Sladak je, drag i brižan prema meni, ali naš je odnos dosadan. Mi nikad nismo imali ovakvu strast koju osjećam sa svojim ljubavnikom. Dosad sam mislila kako se takvo što događa samo u romanima. Bilo je razdoblja kad smo zahladili odnose, osobito kad bi on otišao na odmor sa suprugom. Tada mi strašno nedostaje i svaki si put ponavljam kako ne mogu dalje podnositi tu bol. Ali, čim se on vrati, mi smo opet zajedno.

Provodimo dosta vremena zajedno tijekom tjedna jer on živi prilično daleko od posla pa ima alibi za ostanak u hotelu ponekad. Ja sam svoje laganje suprugu usavršila, tako da se bez problema iskradam noću van. Silno želim biti s njime, ali što ću ako opet odbije ostaviti ženu?

Deidre odgovara

Pretpostavljam da će uvijek biti tako. Strast koju osjećaš vidi se iz tvojih riječi, ali ti si za njega samo sočan dodatak skladnom bračnom životu i obitelji. On jednostavno neće upropastiti svoj i njihov život. Strastvena se afera doima vrlo uzbudljivom, ali ti i tvoj partner u različitim ste fazama života. Bi li zaista željela iste stvari u budućnosti, čak i da ste oboje slobodni? Vjerojatno i sama želiš imati obitelj, dok on, pretpostavljam, nije spreman sve graditi ispočetka. Imaš divnog supruga kojeg uzimaš zdravo za gotovo. Trebala bi s njime imati uzbudljiv seks ako taj trud koji ulažeš u aferu preneseš u svoj brak. Prekini s ljubavnikom – što kažeš na to da se ti i muž počnete nalaziti u hotelu?