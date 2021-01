SEDAM NAJGORIH HRVATSKIH SVEKRVA; Snahe ispričale nevjerojatne stvari: ‘Bile smo si dobre dok nije krenulo… Tada sam pukla!’

Jesu li priče o svekrvama iz pakla samo mit ili u tome ipak ima nešto? Ako je suditi prema iskustvima ovih forumašica, čini se da napokon imamo odgovor

Malo koja žena može se pohvaliti kako ima idiličan odnos sa svojom svekrvom. Češće su to manje ili više napeti odnosi prožeti trzavicama i međusobnom nesnošljivošću. Pa, u kome je problem – u snahama ili svekrvama?

Malo smo pročačkali objave po Forum.hr-u kako bismo pokušali doznati jesu li priče o svekrvama iz pakla samo mit ili u tome ipak ima nešto. Čitajući postove očajnih snaha, odabrali smo osam najboljih priča o najgorim hrvatskim svekrvama.

1. Ona želi isplanirati svadbu

“Rekoh mu da ne trebam palaču, svemirski brod i sluge… Nego 30 kvadrata i svoj mir. Njegova mama želi da se ja doselim k njima, ona nas dadilja i rinta za nas… Naime, ona je dobra osoba i svrha njenog života je da ugađa drugima (njene riječi). Naravno, meni se diže kosa na glavi jer želim svoju slobodu, a ne kontrol-frika!

Najžešće mi je bilo kad mi je rekla – kad se odlučite (na svadbu), dođite pa ćemo sve lijepo isplanirati. Rekoh joj – ne, mi ćemo sve isplanirati, a vi ćete dobiti poruku kamo i kada trebate doći. Bila je u šoku! To ide od malih stvarčica, tipa: Zakaj ti ujutro ne jedeš pecivo? Poslušaj me, moraš jesti… Pa sve do velikih životnih odluka.”

2. Neće njenog sineka nitko opterećivati

“Nije moja svekrva, već sestrina, ali me ljuti kao da je moja. Naime, šogor radi u drugom gradu. Sestra se čuje s njim i, naravno, o svemu pričaju. Svekrva je čula od nekoga kako se njezin sin žrtvuje za svoju ženu i dijete. Popi*dila je i rekla mojoj sestri da ne smije njenog sina opterećivati problemima jer je on u drugom gradu, da će on naći drugu ako ona njemu nastavi govoriti o problemima i sl., da se ne bi čudila da je našao ljubavnicu… Muža ne treba opterećivati problemima, a još manje osjećajima. Šogor, nasreću, ne dijeli majčino mišljenje.”

3. Stalno komentiranje i kritiziranje

“Evo, nisam udana, ali sam bila u duuugoj vezi gdje je majka od mog bivšeg imala potrebu mene stalno komentirati i kritizirati, bez nekog posebnog razloga… Jedina ona iz cijele obitelji (sa svima ostalima sam imala super odnos)… Još dan danas ne znam zašto je to bilo tako, ali smatram njega krivim, jer je on to dopustio… Mislim da se roditeljima (s obje strane) treba dopustiti najmanji mogući uvid u vezu između dvije osobe.”

4. Nakon vjenčanja pokazala pravo lice

“Radi se o curi koju znam. Dok se nije udala, svekići i šogi su joj bili prekrasni, ma idila. E, kad se udala i rodila dijete, ljudi se promijenili skroz nagore, u biti su pokazali svoje lice. Vrijeđali nju, njezinog muža zato što je podržava i ne da da je vrijeđaju i omalovažavaju, i sad kao šećer na kraju je tjeraju van iz kuće (u koju su i oni uložili, ali je*iga, bili su blesavi pa nisu ostavili račune, sad neće vidjeti ni lipe od toga) skupa s mužem i bebom.”

5. Njih dvije se ne podnose, a ispašta – on

“Danas sam imao gotovo fizički sukob sa ženom upravo zbog moje stare iliti njene svekrve. A upravo zbog uzajamnog nepoštivanja i nedostatka osnovne kulture i bontona. Nasreću, ne živimo zajedno, jer da živimo ili bih ubio sebe ili njih dvije. Vide se možda po sat vremena mjesečno i to uvijek kroz neku tihu misu, a nakon toga se meni se*e s obje strane. Samo što je to više sa ženine pa tu onda i pucaju s*anja.

Žena bi rekla da sam ja papak jer se ne suprotstavljam staroj, a ona ustvari ne zna o tom mom suprotstavljanju ništa, jer nemam potrebu demonstrirati svoju silu prema staroj pred svojom ženom, kao ni obratno. Ali ja zato redovito dobivam kritike i s*anja. Svaka žena kad rodi misli da je najpametnija što se tiče odgoja djeteta i ne daj Bože da netko nešto kaže što se ne slaže s njenim mišljenjem. Odmah pucanje! A u principu je tu samo nedostatak osnovnog bontona i poštivanja prema onima za koje se tvrdi da se voli!”

6. Ona urla na snahu i vrijeđa je kao majku

“Jučer uzmem sina i krenem s njim u sobu, a moja sveki se zapovjednim tonom izdere na mene “Tu ga ostavi!!!” Pa neće ona meni naređivati kamo ću svoje dijete nositi! Ja sam ga nosila i rodila. Muž joj se krenuo suprostaviti i onda je tek počela životinjskim glasom urlati da kakva sam ja to mati i da nemam pojma ni o čemu, a ona je odgojila dvoje divne djece i mlatila ih produžnim kabelom po leđima. Mislim da selimo odavde… Ima još puuuno stvari pored ovakvih ispada…”

7. Majka za sina sve obavlja i upliće se

“U zadnje vrijeme se s dragim stalno kvačim zbog njegove majke… Smeta mi što majka za sina sve obavlja, a hvala Bogu, sposoban je i sam… Možda ću izvući kraći kraj, ali ne mogu to gledati, muka mi je… Njezino uplitanje u sve me totalno izbacuje iz takta…”