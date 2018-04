SAVJET O MODERNOM DEJTANJU KOJI JE TOTALNI PROMAŠAJ: ‘Kažete li ovo prije prvog spoja, moglo bi vas skupo stajati’

Iako priznaje da takav postupak ima određene prednosti, stručnjakinja za odnose savjetuje kako je bolje ne žuriti sa zaključcima

U eri dejtanja kad svatko želi definirati status veze, je li još gore ako se to napravi prerano? Upoznati nekog novog i izlaziti s njime na spojeve uvijek je uzbudljivo iskustvo dok pokušavate dokučiti što ta osoba traži te ima li vaša veza budućnost. Ali ako niste sigurni želite li pravu vezu ili vam je samo do zabave i flertanja, je li prikladno da to napomene prije prvog spoja kako biste izbjegli zabunu. Ili ste zbog toga ipak loša osoba?

Karta za besplatan izlazak iz zatvora

Prema uvelike dijeljenom članku na The Cutu, reći unaprijed svojoj pratnji kako još ne znate što tražite totalno je zabranjeno. Radije se strpite i zadržite mogućnost odabira eventualnog scenarija. “Trebala sam se naći s jednim dečkom u parku nakon što smo se neko vrijeme dopisivali, kad mi je on rekao da zapravo nema pojma što traži i da nije siguran želi li romantičnu vezu, ali da se jako veseli što će me upoznati jer ga zanima kuda će nas sve to odvesti”, opisala je autorica teksta svoju situaciju.





Umjesto da je dečko normalno došao na spoj i ondje s njome porazgovarao i otvorio joj se, on je iskoristio ono što autorica naziva “kartom za besplatan izlazak iz zatvora” (ako se sjećate Monopolyja). Jer, ako veza uspije – super, ali ako se ispostavi da niste jedno za drugo, uvijek imate argument da ste to napomenuli još na samom početku. Autorica priznaje kako ta njegova poruka svakako definira njegova očekivanja i spašava nju od razbijanja glave kasnije.

Ne trčite pred rudo!

Stručnjakinja za veze Meredith Golden izjavila je za Elite Daily kako je u redu ne znati tu informaciju. “Izlazeći na spojeve, upoznajete tu osobu sve bolje i nikad ne znate hoće li se u vama razviti neki osjećaji. Čak i oni koji misle da znaju što traže, kasnije se znaju predomisliti. Potpuno je OK ako želite biti iskreni prije prvog spoja, ali budite spremni na mogućnost da bi se vaši osjećaji mogli promijeniti”, upozorava.