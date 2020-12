SAMO PRIJATELJI ILI VIŠE OD TOGA? Hrvatica u velikoj dvojbi – koliko su dodiri i laskavi nadimci zapravo nevini? Evo što kaže ekipa

Jesu li autorica objave i njezin kolega folkloraš samo jako dobri prijatelji ili sve navedeno sugerira da se između njih dvoje rađa nešto što bi se moglo okarakterizirati kao preljub?

Kada s nekim provodite mnogo vremena, veže vas posao ili hobi, nije rijetkost da s tobom osobom razvijete dublji odnos, koji ponekad preraste i u nešto više od tipičnoga prijateljstva. No, što kada su obje strane u vezi ili braku?! Tada se stvari uvelike kompliciraju.

Nova korisnica platforme Forum.hr anonimno je izložila svoju dvojbu vezanu uz muškarca s kojim se sprijateljila na folkloru. Kako kaže, prijatelji su već nekoliko godina, a povezala ih je i glazba. Oboje su u braku. Zajedno se druže na rođendanima, a pritom s njima bude i njegova supruga.

“On i ja se čujemo skoro svaki dan porukama, uglavnom zafrkancija i gluposti s interneta (slike i video). Oboje volimo malo prljave i perverzne šale. Kad idemo na nastupe s folklorom, vozi me. Kad smo putovali na dva dana, spavali smo u istoj sobi (moji i njegovi klinci su bili s nama, obožavaju se igrati zajedno)”, napisala je domaća forumašica.

Slatki dodiri i sugestivni epiteti

Taj je muškarac, prema njezinim riječima, osoba koja je “čita kao knjigu” i prije nego što išta kaže. Prije nekoga vremena, njihove su zafrkancije nadišle onu nevinu, verbalnu razinu. Tako su počela gurkanja laktovima, ramenima, nogom ispod stola kada bi sjedili jedno pored drugoga…

“Predzadnji put kad sam došla kod njega, dočekao me na vratima i pozdravio prvi. Kada sam pozdravljala njegovu ženu, osjetila sam kako me iza leđa škaklja/pika prstima po struku (s obje strane) govoreći mi da uđem”, opisala je anonimna forumašica.

Taj je frajer inače zove nadimkom (skraćenom verzijom njezina imena) ili je u šali oslovljava s “gospođo”. Nekoliko puta joj je rekao “mala”, a jednom prilikom čak dvaput u istoj večeri “mačko”. Dodala je kako ima tu još puno sitnica koje ne može ni opisati te je upitala korisnike za njihovo mišljenje o tome neobičnom odnosu.

Njegovo društvo joj odgovara

Jesu li njih dvoje i dalje samo prijatelji ili svi opisani detalji njihova odnosa ipak sugeriraju kako je u pitanju nešto više? Ova je objava privukla mnogo pozornosti, a ekipa se razvezala o nekoliko mogućih opcija.

Jedan je korisnik autoricu posta, prije svega, upitao – što ona želi? “Jesi li spremna raz*ebati brak radi malo igrica sa strane? Da nisu svingeri? Njemu se ševi, to je očito”, komentirao je anonimni forumaš, a ona mu je odmah odgovorila.

“Nisu svingeri, ne sto posto, nego milijun. On kaže da ne bi nikada prevario, zato sam zbunjena. Nikada nisam bila tako nesigurna u nešto kao u ovo. On stalno ističe prijateljstvo, a ja se ne mogu opustiti. Inače, lagala bih kad bih rekla da mi ne paše njegovo društvo”, objasnila je.

Da se ona nije malo zaljubila?

Na sitne provokacije o tome da se zaljubila u dotičnoga gospodina, autorica je to eksplicitno zanijekala i dodala kako on zasigurno nije prvi muškarac s kojim je u životu razgovarala, ali da svakako primjećuje razliku u odnosu, govoru tijela i sličnim stvarima.

Netko je ponudio prilično suvislo objašnjenje ženine dvojbe. Ova korisnica, naime, smatra kako način na koji netko shvaća neki odnos, prije svega, kreće iz njegove glave i to je nešto što zvuči dosta logično.

“Razlika je u tome što si se napalila na njega pa svemu daješ predimenzionirano značenje, a njemu si vjerojatno u ovoj fazi napeta, što ne znači da će ta faza potrajati dulje, niti da će tu išta više biti od pokojeg epiteta”, napisala je ta forumašica pa dodala:

“Mačko’ ne znači nešto posebno, mene tako zove kolega, plus još neke asocijacije, samo što tomu ne pridajem značenje jer mi dotični nije napet. Po meni, sve je u tvojoj glavi i mašti, čime hraniš ovaj odnos.”

Poprilično prisna zafrkancija

Što se tiče autoričine napomene kako dotični “nikad ne bi prevario”, netko je imao štošta za reći, očito dobro upoznat s takvom rečenicom.

“Znam ja jednog koji nikad ne bi prevario pa eto… Dogodilo se jednom i do sada već puno više puta. Da skratimo priču: mislim da mu je do igrica i nekog neobaveznog seksa. Ono sto je bitnije je zašto ti otvaraš temu na forumu? Očito se i tebi malo to dopada. Razmisli je li vrijedno, a skoro uvijek se kad-tad sazna”, savjetovao je.

“Naravno da ste više od prijatelja. Ne može te svatko zvati ‘mačko’, nego samo onaj koji ima emocije prema tebi… koji je zaljubljen u tebe…. koji će raz*ebati svoju obitelj radi tebe”, nadovezao se drugi korisnik.

“Meni to sve izgleda kao poprilično prisna zafrkancija, lov u mutnom, a prelazak granice… Ja smatram da je niste prešli. Pojedince koketiranje i te male provokacije zabavljaju, bez ikakvih namjera za nečim konkretnim. Ako te čita kao otvorenu knjigu, možda ga upravo tvoje dileme zabavljaju. Da ima stvarne namjere, vjerujem da bi tijekom vremena ipak bio spreman biti direktniji”, glasi još jedan od komentara.

Možda je problem njezin muž

U moru sličnih stajališta, posebno se istaknulo ono forumašice koja je cijelu situaciju sagledala iz neke druge perspektive. Možda autorica posta sve sugestivne poteze svojega prijatelja shvaća kao nešto vrijedno samo zato što potrebnu pažnju ne dobiva u svojemu braku?!

“Problem je očito tvoj muž, koji ne koketira više s tobom pa ti sada tražiš leptiriće na drugoj livadi… Trava je uvijek zelenija kod susjeda… A i leptirići su veći i šareniji. Nije da imaš sto opcija…

A ako ste si tako dobri, zašto ne porazgovarate? Ljudi moji, ne biste vjerovali što sve komunikacijom i otvorenim dijalogom možete postići”, zaključila je korisnica.

Onda, jesu li autorica i njezin kolega folkloraš samo jako dobri prijatelji ili sve navedeno sugerira da se između njih dvoje rađa nešto što bi se moglo okarakterizirati kao preljub? Recite nam svoje mišljenje u komentarima.