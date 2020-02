S KOLIKO STE SE PARTNERA SEKSALI? Ako premašujete ovaj broj, drugi ljudi misle da ste promiskuitetni

Oko idealnog broja partnera složile su se i žene i muškarci

Oduvijek vlada nepisano pravilo da žene običavaju smanjiti, a muškarci povećati broj kada ih pitaju koliko su seksualnih partnera promijenili. Portal Superdrug Online Doctor tu je temu malo detaljnije istražio. Pitao je 2000 ljudi o njihovim navikama u seksu.

Rezultati su bili očekivani. Pokazalo se da 17,5 posto muškaraca laže o broju seksualnih partnera i to na način da uvećava broj, dok to radi samo 8,2 posto žena. S druge strane, 18,6 posto žena priznalo je da u pričama smanjuje broj svojih seksualnih partnera, dok to isto radi 13,7 posto muškaraca.

Žene su tolerantnije

Ispitanike su tražili i da se izjasne nakon kojeg broja promijenjenih partnera osobu smatraju promiskuitetnom. Muškarci su rekli da je žena “laka” ako je imala 14 ili više seksualnih partnera, dok su žene odgovorile 15 ili više.

Oko idealnog broja partnera složile su se i žene i muškarci – žene su odgovorile da je 7,5 osoba idealan broj seksualnih partnera u životu, dok su muškarci rekli 7,6. Osobu konzervativnom smatraju ako je imala 1,9 seksualnih partnera (smatraju žene) i 2,3 (smatraju muškarci). Na pitanje koliko su oni u životu imali seksualnih partnera, žene su u najvećem broju odgovorile 7, a muškarci 6,4.