S 10 GODINA POSTALA JE OVISNA O PORNIĆIMA: ‘Te su me scene proganjale, ali željela sam još… To mi je uništilo seks i život’

Svaki orgazam predstavljao joj je olakšanje od stresnih misli o školi i podivljalih hormona, koji su je tada mučili

Kada joj je bilo samo 10 godina i tek je išla u osnovnu školu, Courtney Daniella Boateng (23) počela je gledati seks na internetu. Danas je otvoreno progovorila o tome koliko joj je ta ovisnost utjecala na život, do te mjere da si je jednom čak pokušala oduzeti život. Seksualnih demona riješila se prije četiri godine.

“Buljila sam u ekran računala i zinula u šoku dok sam gledala muškarca i ženu u oralnom seksu. Imala sam samo 10 godina i znala sam da to ne smijem gledati, ali nisam mogla prestati. U to vrijeme u školi smo počeli pričati o seksu i pitali se što je to te kako funkcionira pa sam ja, znatiželjna kakva jesam, kod kuće otišla na internet i upisala ‘sex video’. Mislila sam da ću dobiti neki edukativni sadržaj”, započela je svoju ispovijest za The Sun.

Umjesto edukativnoga sadržaja, Google joj je izbacio poveznicu na – Pornhub.

“Sjećam se da je bila srijeda poslijepodne i da se moja mlađa sestra igrala u susjednoj sobi, a roditelji su bili u prizemlju kada sam prvi put na svoje oči vidjela što je to seks”, rekla je Courtney i dodala kako je bilo vrlo lako samo kliknuti na gumb na kojemu je pisalo da ima više od 18 godina.

Roditelji su joj vjerovali pa nisu provjeravali što gleda na računalu. Snimka koju je vidjela ostavila je 10-godišnju djevojčicu u šoku, ali je odmah znala kako želi vidjeti još. Ubrzo je stekla rutinu te je nekoliko puta mjesečno, kada je znala da joj roditelji rade dokasno, palila računalo i gledala porniće.

Olakšanje od stresnih misli o školi

“Nakon malo više od mjesec dana više nisam mogla izdržati dulje od nekoliko dana bez pornografije. Stalno su mi te slike bile u glavi, sasvim me obuzelo”, prisjetila se Boateng, koja, naravno, nikomu nije rekla za svoju ovisnost, a pazila je i da redovito briše svu povijest pretraživanja na internetu. Njezina ovisnost je samo rasla i trošila je nekoliko sati tjedno na gledanje pornofilmova.

“Gledala sam samo isječke s romantičnim pričama, a kada bih naletjela na snimke grubog seksa, odmah sam gasila preglednik i pokušavala zaboraviti što sam vidjela”, priznala je Courtney Daniella.

Njezin odnos prema pornografiji promijenio se 2013., kada je imala 15 godina. U to vrijeme počela je i masturbirati, a svaki orgazam predstavljao joj je olakšanje od stresnih misli o školi i podivljalih hormona, koji su je tada mučili.

Ubrzo je to olakšanje počelo trajati jako kratko i njoj je trebala nova doza dopamina. Do lipnja 2014. masturbirala je dva do tri puta tjedno. U to vrijeme već je u njezinu društvu bilo onih koji su gledali porniće, što joj je došlo kao olakšanje, ali nikomu i dalje nije govorila o svojoj razini ovisnosti.

Boateng nikako nije mogla prestati upijati pornografiju i do sljedeće veljače bilo joj je svega dosta. Stres zbog upisa na fakultet, zajedno s njezinim podivljalim hormonima, učinio ju je strašno tjeskobnom.

Seks nije ispunjavao njezina očekivanja

“Roditeljima i liječniku rekla sam da se mučim s tjeskobom i preporučili su mi da vježbam i više spavam. Ništa nije pomoglo. Osjećala sam kao da se gušim i pokušala sam se ubiti tako što sam se predozirala paracetamolom. Zatvorila sam se u kupaonicu, gdje me sestra pronašla sklupčanu na podu u nesvijesti i pozvala Hitnu pomoć”, prisjetila se svojega pokušaja samoubojstva.

“Dok su me doktori pregledavali, moja shrvana majka pitala me zašto sam to napravila. Bilo me sram spomenuti svoju ovisnost o pornografiji, ali znala sam da je to bio ključan čimbenik. Postala sam opsjednuta korištenjem orgazma da se riješim tjeskobe i to je postao začarani krug”, dodala je.

Bilo kako bilo, Courtney nije shvaćala koliki utjecaj pornografija ima na nju sve do svoje prve prave veze u 2015., kada je bila jedva punoljetna.

“Seks nije ispunjavao moja nerealistična očekivanja, bilo je čudno i dosadno. Nije bilo strasti i pitala sam se čemu se uopće truditi kada nisam dobila isto zadovoljstvo kao s pornićima. Nakon pet mjeseci prekinula sam vezu i objasnila sam mu da moram raditi na sebi, nisam htjela spomenuti loš seks da ga ne povrijedim”, objasnila je.

Tek tada ova je 23-godišnjakinja shvatila da je ovisna u pravom smislu riječi. Masturbiranje uz pornografiju postalo joj je jedini način na koji se mogla osjećati bolje. Uz to, počela se uspoređivati s djevojkama koje je gledala na ekranu pa je i zamrzila svoje tijelo.

Tek ove godine javno je progovorila

“U ožujku 2016. prvi put sam pokušala prestati u osam godina. Bez pornića, bez seksa, bez masturbacije. Nije mi bilo lako. Kako bih se riješila tjeskobe koju sam inače rješavala orgazmima, sada sam se okrenula jogi, pisanju dnevnika, prijateljima, ali i vjeri. Prihvatila sam činjenicu da će to biti dugotrajan proces”, kazala je Boateng.

Apsolutno nitko nije znao kroz što sve prolazi, sve dok u travnju 2020. nije snimila video za YouTube, u kojemu se potpuno otvorila.

“Više od 800.000 ljudi pogledalo je moju ispovijest i reakcije su bile nevjerojatne. Mnogi su mi rekli da su i oni imali sličan problem. Osjećala sam se kao da sam pokrenula grupu za podršku i bilo mi je žao što to nisam napravila godinama prije. Bilo me strah što će reći moji roditelji i prijatelji, ali svi su bili puni podrške i pohvalili su me zbog moje hrabrosti”, prisjetila se djevojka.

Courtney Daniella tada je počela uistinu učiti o pornoindustriji i svemu ružnom što se događa u njoj jer je znala kako će joj to smanjiti želju za gledanjem finalnih proizvoda.

“Šokiralo me kada sam pročitala o eksploataciji žena i shvatila sam da ne želim sudjelovati u tome. Danas više ne gledam porniće i ne nedostaju mi. Čekam da se pojavi pravi muškarac za mene, s kojim ću moći imati zdravu vezu. Koncentriram se na karijeru i uživam s obitelji. Ne sramim se zbog svojega ‘putovanja’ jer sam toliko puno naučila o sebi i shvatila da sam otpornija nego što sam mislila”, zaključila je Boateng.