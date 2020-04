‘ROMEO I JULIJA’ U DOBA KORONE: Zaljubili su se preko balkona, ali i čvrsto odlučili – ‘Vidjet ćemo se tek kad prođe pandemija’

Kako su cijelo vrijeme u karanteni, zavjetovali su se da se neće družiti uživo dok sve ovo ne prođe. Dotad si međusobno šalju simpatične snimke iz samoizolacije

S obzirom na to da su već dugo u karanteni zbog koronavirusa, ljudi u Italiji znaju svirati na prozorima, kako bi susjedima podigli raspoloženje. Tako je jednoga dana u Veroni Lisa Agnelli na violini zasvirala pjesmu “We Are The Champions” grupe Queen, dok je njezina sestra Paola na balkonu bila zadužena za ozvučenje.

U tim trenucima u glazbi je uživao i Michele D’Alpaos sa svojega balkona, kada mu se pogled susreo s Paolinim. Između njih se rodila ljubav. Bilo je to 17. ožujka i od tada se nisu vidjeli licem u lice. Ali zaljubljeni Romeo svoju je Juliju pronašao na Instagramu i oni su počeli razmjenjivati poruke.

Paola opisuje kako je sestrina “glazba bila poput Amorove strelice” kada je ugledala mladoga gospodina D’Alpaosa s prozora stana na šestome katu, u kojemu ona živi s majkom i sestrom. “Bila je to ljubav na prvi pogled, i za mene i za njega. Naše oči su se prepoznale, atmosfera je bila tako romantična”, izjavila je Paola za Daily Mail.

Primijetili su to i njihovi susjedi

Michele je, pak, otkrio kako njegova sestra Sylvia poznaje Paolu iz teretane, pa su se tako povezali. Paola, po struci odvjetnica, kaže kako je, kada je na balkonu s druge strane ulice ugledala mladića, shvatila je da je to brat njezine prijateljice Sylvije i odmah pomislila da je zgodan.

“Shvatili smo da dijelimo iste vrijednosti i da će to biti čvrsta osnova za dobar odnos”, kazala je Paola, koju je njezin fatalni odabranik poprilično ugodno iznenadio. “Oganizirao je veliko iznenađenje za mene, tako što je ploču s mojim imenom objesio na svoj balkon. Jako me dirnuo time”, opisala je.

Primijetili su to i susjedi, pa je susjed s trećeg kata, koji je inače DJ, odlučio da će mladom paru svakoga dana pustiti jedan glazbeni broj sa zvučnika.

Vidjet će se tek kad prođe pandemija

Valja naglasiti da ova romantična priča doista snažno podsjeća na Romea i Juliju, jer se dvoje mladih još nije vidjelo. Naime, kako su cijelo vrijeme u karanteni uslijed pandemije koronavirusa, zavjetovali su se da se neće družiti uživo dok sve ovo ne prođe. Dotad si međusobno šalju simpatične snimke iz samoizolacije.

Iako čezne za tim da poljubi svoju dragu, Michele želi držati strogu distancu kako bi zaštitio Paolu. Naime, on radi u banci i u kontaktu je s drugim ljudima i mogao bi se zaraziti, stoga ne želi riskirati. Oboje sanjaju da će se njihov prvi susret dogoditi na klupi u lokalnome parku.

Zanimljivo je da oboje žive u istome kvartu veći dio života, ali su se dosad samo jednom susreli, i to slučajno, prije otprilike godinu dana. Ljubav se, ipak, dogodila tek sada, u doba korone.