REPORTAŽA SA SEKS ZABAVE NA PRIVATNOJ JAHTI: Na početku su svi zakopčani do grla, a poslije se seksa svatko sa svakim

‘Ovo je poput skakanja s padobranom’, zaključili su svi oni koji su sudjelovali

Kako se krstarenje primaklo kraju, kapetan je broda obavijestio putnike: “Reći ću vam kad možemo pristati. Dotad se slobodno nastavite voljeti i nastavite se j***ti!” Putnici su slavili jer su zbog toga i došli. Oni su članovi privatne njujorške seks zabave, koja se organizira dvaput mjesečno na luksuznoj jahti.

Nije samo izlika za seks

Chemistry party nije klasična svingerska zabava na kojoj se mogu vidjeti ljudi svih dobnih skupina. Članovi su odreda mladi u srednjim dvadesetima. Iako je ideja bila da na jahtu dolaze parovi, zapravo su rijetki od njih u braku. Suvlasnik je “KennyBlunt” osmislio ovu vrstu zabave u suradnji sa svojom partnericom “SheilaMonster” 2006. godine s ciljem osvježavanja seksualnog života. Svi se članovi prilikom ukrcavanja upozoravaju kako to nije samo izlika za seks. Smisao je Chemistryja “senzualnost koja potiče organski razvoj i povezivanje duša”.

Iako je zabava zamišljena za mlade iz Brooklyna, neki parovi dolaze čak iz Meksika i Danske. Ima tu svakakvih osobnosti – od zatvorenih odvjetnika do sportski nastrojenih umjetnika. Prijavljuju se čak i ljudi u invalidskim kolicima. Na samom upoznavanju mnogi budu zakopčani do grla i pomalo rezervirani, a do kraja hodaju samo u donjem rublju. Čak i oni koji su prije posjećivali organizirane orgije, kažu kako je ovo najbolji seks party na kojem su ikad bili.



Ništa bez pristanka

Parovi isprva nervozno razgovaraju jedni s drugima slušajući živi bend kako svira jazz u pozadini ili gledajući predstavu kostimiranih burlesknih izvođača. Kako večer odmiče, ljudi počinju škicati druge i polako nestaju u prostorijama za igru. Poput scene iz Titanika, prozori se na jahti počinju magliti. “Željeli smo napraviti zabavu na koju bismo i sami voljeli ići, nešto što je seksi i što potiče da se stvari razvijaju prirodno”, kažu vlasnici i organizatori za Independent.

Pristanak je ključan u ovoj priči, tvrde. Članovi prije početka zabave slušaju predavanje na kojem se strogo određuje kako je potrebno da druga strana kaže ‘da’ na njihovu ponudu. Također savjetuju da kažu ‘ne’ ako se osjećaju neugodno. U tzv. prostorijama za igru smješteni su madraci i svjetla za ugodnu atmosferu, a one su prilično udaljene od središnje zabave. Za one sramežljivije osigurane su sobe bez prozora, u kojima mogu biti potpuno sigurni da ih ne može vidjeti neki znatiželjni prolaznik.

Iskustvo koje učvršćuje vezu

Jedan je par u kasnim dvadesetima priznao kako je ovaj vid zabave značajno poboljšao i otvorio njihovu vezu. Drugi je par tek prohodao, ali priznaje da ih uzbuđuje održavati kontakt očima s partnerom dok je on u klinču s nekim drugim. To im, kažu, učvršćuje vezu. Uglavnom je to svima novo i uzbudljivo iskustvo u koje mogu ući zajedno. “Ovo je poput skakanja s padobranom”, netko je rekao.

Ali, poput padobranstva, uzbuđenje zbog seksa sa strancima također je iscrpljujuće. Do kraja krstarenja, brojni se parovi sami spuštaju stepenicama u donji dio broda, noseći prtljagu i razgovarajući o svakodnevnim stvarima. Na trenutak se ova seksualna avantura čini poput najobičnije zabave u Brooklynu.