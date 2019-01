REČENICE KOJE OTKRIVAJU DA VAS VIŠE NE VOLI: Ako vam ih partner često upućuje, zapitajte se ima li vaša veza smisla

Ako vam partner često govori neke od sljedećih rečenica, zapitajte se kamo vodi vaša veza i voli li vas uopće.

Psiholozi tvrde kako postoji određeni obrazac ponašanja koji upućuje na to da je vaša veza došla do točke pucanja – ili, pak, da nikad nije ni bila ozbiljna. Znanstvenici su naveli specifične riječi i rečenične konstrukcije koje mogu uništiti svaki odnos i signalizirati da vas partner više ne voli. Sljedeće fraze vam nikad neće izgovoriti osoba kojoj je stalo do vas i vaših osjećaja:

Ne moram ti se opravdavati.

To nije moj problem ili To je tvoj problem.

Ako ti se ne sviđa, nađi nekog drugog.

Ne vjerujem ti.

Radi što hoćeš.

Pretjeruješ.

Ja te stvarno volim.