RASTAVLJENA MAMA (47) JE UČINILA NEŠTO NEZAMISLIVO: ‘Zbližio ih je razgovor i jednostavno se dogodilo, bila sam šokiran…’

Mama je imala seksualnu aferu s mužem svoje kćerke, zbog čega se obitelj razdvojila

Jedna je žena poslala pismo Sunovoj savjetnici Deidre Sanders u kojoj se žali kako je njezina mama imala aferu s mužem njezine sestre, zbog čega se obitelj razdvojila. “Imam 26, sestra 28 a njen muž 34 godine. Kada je brak sestre i njezina muža, koji je puno radio i imao loš temperament kod kuće, zapao u krizu, sestra se vratila kući kod mame.

Naša mama, koja ima 47 godina i rastavljena je, odlučila je u jednom trenutku otići do njezina zeta kako bi ga urazumila. To je napravila tri puta. Međutim brak se ipak raspao, a mama mi je priznala da se seksala sa sestrinim bivšim mužem. Zbližio ih je razgovor i jednostavno se dogodilo.

Bila sam šokirana i rekao sestri jer sam vjerovao da zaslužuje znati. Sestra je prekinula odnose s mamom i zabranila da viđa djecu. To je trajalo dvije godine, sve dok se stvari nisu malo normalizirale, iako su stvari još uvijek zategnute. Mama se uopće ne trudi poboljšati situaciju sa sestrom koja mi je rekla da ima osjećaj da ju mama ne voli. Što da učinim da mama uvidi kakav su učinak njezina djelovanja imala na cijelu obitelj?”

Deidre odgovara:

“Sigurna sam da ona vidi što je napravila, ali to ne znači da ju je briga. Neki ljudi teško preuzimaju odgovornost za svoja djelovanja. Možda je u svom umu uspjela prebaciti krivicu na nekog drugog – na tvoju sestru, možda, ili na tebe budući da si rekao sestri što se dogodilo.

Ne opravdavam je, no znaš li nešto o njezinu odnosu sa svojom majkom? Može biti da uopće ne zna da mama koja voli poštuje osjećaje svoje djece. No, ti i tvoja sestra se trebate brinuti za sadašnjost”, odgovorila je Deidre Sanders koja piše za The Sun.