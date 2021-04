RASPRAVA O FILMOVIMA ZA ODRASLE: ‘Jadno mi je da deseci tisuća Hrvata gledaju… Internet je pun snimki objavljenih bez pristanka’

U raspravi je bilo puno previše ljudi koji, izgleda, izjednačavaju ideju prostitucije s idejom neovlaštenog snimanja i distribucije pa i onih koji uopće negiraju ideju da se žene iskorištava u pornografiji te misle da su si same krive

Jedan HRRedditovac svojim je postom izazvao priličnu raspravu – napisao je kako misli da je „gledanje nekih pornića amoralno“. Na početku ističe kako nema ništa protiv pornografije, usprkos tome što je svjestan da postoji niz problema s industrijom, počevši od toga da mladima daje krajnje nerealnu sliku seksa. Ono što smatra nemoralnim je gledanje videa koji su snimani bez pristanka.

„Ne mogu vam opisati koliko mi je jadno i gadno da je više desetaka tisuća Hrvata imalo potrebu pogledati seks koji je netko snimio ilegalno, bez ženinog pristanka, dok je iskorištavana u drogiranom stanju. Kako ljude nije sram pogledati nešto takvo? Ne volim koristiti taj argument, ali na toj snimci mogla je biti vaša sestra, čak i vaše dijete“, piše, dodajući kako je New York Times, a kasnije i niz drugih medija objavio dokaze o tome kako su pornostranice prepune snimke koje su objavljene bez pristanka.

„Ne znam, meni je to tužno, a još mi je tužnije znati da postoji toliko ljudi s poremećenim moralnim kompasom da mogu gledati ilegalno objavljeno zlostavljanje“, zaključuje.

Bilo je onih koji su odgovarali (pokušajem) šala, poput „Pornići stvaraju nerealnu sliku koliko brzo dolazi vodoinstalater“, „Svi sa hreddita gledaju, barem da vide kako seks izgleda, kad ga niko od nas ne konzumira“, a kao i uvijek kod pisane riječi u Hrvata, javili su se i jezični puritanci koji su isticali kako nije „amoralno“, nego „nemoralno“.

‘Razlika između seksa i vođenja ljubavi’

No u konačnici, većina se složila kako je objavljivanje pornosnimki bez pristanka „dno dna“, za koje „bi trebalo uvesti zatvorsku kaznu“, te istaknuli kako se na pornografskim stranicama mogu vidjeti i puno gore stvari, od revenge porna i pa i čistih voajerskih snimki, do toga kako je i profesionalna produkcija često rezultat žrtava trafikinga.

No i dalje, u raspravi je bilo puno previše ljudi koji, izgleda, izjednačavaju ideju prostitucije s idejom neovlaštenog snimanja i distribucije, onih koji uopće negiraju ideju da se žene iskorištava u pornografiji i da su si same krive („ne može mi se dogoditi da slučajno vozim 180 u naseljenom mjestu“), do onih kojima je problem u moraliziranju.

„Na kraju krajeva to je samo seks. Zašto je seks pogrešan i nemoralan? Jedino sto je bitno je da ljudi razumiju razliku između seksa i vođenja ljubavi. To su dvije veoma razlicite stvari. Postoji, uvijek je postojala, i uvijek ce postojati, potražnja za seksom i pornografijom.

Ako su ljudi koji ih snimaju sasvim ok s time, i shvaćaju da je to posao, ja ne vidim sto bi ti bio problem. Iskreno vise smatram da je ogroman problem kad ljudi imaju mišljenje kao ti. Veoma je uskogrudno mišljenje, koje najvjerojatnije ne uzima u obzir sve sto se u obzir uzet treba. Mislim da je seks kod nas poprilicno taboo, i smatram da bi se to trebalo promijeniti.“

‘Kombinacija balkanskog šoviništičkog puritanstva’

Možda najbolju ocjenu na komentare dao je jedan hrreditocac:

„Gledam top komentare ovdje… Kombinacija nekakvog balkanskog šovinističkog puritanstva, sa potrebom za zbijanjem apsolutno neprikladnih šala dok si misle kako su najveće baje u selu. Kako li se to zove… A da, krkan.“