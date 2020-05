PRVO ISKUSTVO UTROJE BIO JE TEŠKI KAOS: ‘Dok sam toj ženi pružala oralni seks, moj dečko je rekao nešto zbog čega smo skoro prekinuli’

Seks utroje najčešća je seksualna fantazija većine parova. No, to je ujedno i maštarija koja ima najmanje šanse završiti dobro za sve sudionike. Većina nas ne može utjecati na ljubomoru, nespretnost, osjećaj tjeskobe ili činjenicu da se s tri osobe u krevetu jedna može lako osjećati izostavljenom.

Ono što u našim mislima djeluje lijepo, u stvarnosti se često pokaže katastrofom. A ponekad stvari mogu teći i malo predobro… Dobro ili loše, pozivanje treće osobe u krevet može biti iskustvo koje zauvijek mijenja život – kao što je to doživjela 24-godišnja Ellen. Njezinu ispovijest za Daily Mail prenosimo u cijelosti.

Kao i većina muškaraca, i moj dečko, s kojim sam tri godine u vezi, molio me za trojac otkad smo se upoznali. Kad sam mu napokon odlučila udovoljiti, otišli smo na internet da vidimo možemo li pronaći djevojku koja bi meni bila privlačna. Morala je biti biseksualka, a ne gay, i znati što radi. Nisam željela početnicu poput mene.

Bila je vrlo lijepa, ali na način “simpatične djevojke”. Izgledala je kao da bi trebala raditi iza kozmetičkoga pulta u robnoj kući, a ne sjediti u našem dnevnom boravku i nuditi se za grupni seks. Nakon nespretnoga razgovora predložila sam da popijemo piće u spavaćoj sobi.

“Idemo se zavaliti na krevet i vidjeti što će se dogoditi”, rekla mi je pa smo sjele na rub kreveta i počele se ljubiti. Usne su joj bile zaista meke i bilo je potpuno drugačije od ljubljenja muškarca. Moj je dečko i dalje stajao u uglu s pićem i izgledao je nervozno. Rekao je da najprije želi samo malo gledati.

TRUDNA ZARUČNICA NE ŽELI SEKS PA SE FRAJER SNAŠAO: ‘Imam sa strane 10 godina stariju. Kad me to zamolila…’

What really happens when you have a threesome? Three women tell me their experiences: one decided she was gay, another married one of the men. The third…well, read and find out! https://t.co/5vJpisAjhl

— @TraceyCox (@TraceyCox) May 28, 2020