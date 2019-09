PROSTITUTKA (18) ZADOVOLJAVA BOLESNE FETIŠE MUŠKARACA: Za ovu bizarnu aktivnost plaćaju joj čak 50.000 kuna!

Njezina majka nema pojma čime joj kći zarađuje za život

Prostitutka Ashleigh (18) iz engleskog Stoke-on-Trenta uspješna je studentica veterine, koja za školovanje i život zarađuje ispunjavajući bizarne seksualne fantazije svojih muških klijenata. Djevojka je otkrila kako na ovaj način može zaraditi i do 6000 funti (gotovo 50.000 kuna) na dan, i to, između ostaloga, gazeći muškarce u vrtoglavim štiklama s tankim i oštrim potpeticama.

Majka ne zna istinu

Premda uživa u svojemu poslu i jako dobro zarađuje, tinejdžerica je u dokumentarcu “Teens Selling Sex: The Sex Business” na programu Channel 5 priznala kako njezina majka nema pojma čime joj kći zarađuje za život.

“Naravno da ne zna, razbila bi me sigurno da zna. Ne bi me se odrekla, ali bi joj trebalo dosta vremena da prihvati činjenicu kako se seksam za novac. Ne želim da to dozna dok se potpuno ne osamostalim i preselim se u vlastiti stan. Želim joj reći, ali ne znam kako”, požalila se mlađahna Ashleigh.

“U isto se vrijeme bojim, ali zapravo se ne bih trebala brinuti jer, naposljetku, radim ono što volim. Znam koliko mojoj majci smeta kada odjenem nešto otvoreno, stoga sam sigurna da bi reagirala vrlo burno kada bi doznala moju tajnu”, kazala je ova prostitutka u programu.

Dokumentarac podigao prašinu

Zatim je ispričala kako je s majkom u lošim odnosima još otkako joj je umro otac. Njih dvije međusobno ne razgovaraju iako žive u istoj kući. Budući da im se odnos polako počeo popravljati, Ashleigh razmišlja o tome da majku suoči s činjenicama o svojemu poslu, prenosi Daily Star.

Gledatelji su na dokumentarac reagirali dvojako. Dok neki suosjećaju s mladom djevojkom koja je prisiljena seksati se da bi preživjela, drugi ne nalaze nikakvo opravdanje za to što radi i, uz to, laže majci, koja i ne sluti čime joj se kći bavi.

“I ja sam počela raditi u industriji seksa sa 17 godina, tako da sam solidarna prema takvim djevojkama i mogu ih razumjeti”, poručila je jedna gledateljica u komentarima, dok su se neki pitali: “Jesam li jedina osoba koja smatra da ovoj curi treba pomoć?!”