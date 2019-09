PROSIO DJEVOJKU SVAKI DAN I TAKO ČETIRI TJEDNA: Svaki propali pokušaj je fotkao i napravio viralni hit

Edi je znao da će ga djevojka odmah ‘provaliti’ ako ne smisli unaprijed razrađen plan

Edi Okoro (30) svojoj je dugogodišnoj djevojci držao prsten pred očima svakih nekoliko dana, ali ga je toliko vješto skrivao da ona nije ništa naslutila. Svaki od tih “pokušaja” uspio je uslikati.

Domišljati Britanac kupio je dijamantni prsten ranije ove godine kako bi zaprosio svoju djevojku Cally Read (28), ali mu se nije pretjerano žurilo, već je radije priču oko prosidbe podigao na razinu kakvu svijet još nije vidio.

Čekajući pravi trenutak za postavljanje sudbonosnoga pitanja, Edi je radio selfieje dok je svojoj dragoj držao prsten doslovno pred očima, a ona o tome nije imala pojma. “Oni koji su prošli kroz prosidbu znaju da se to treba uraditi na autentičan način koji govori nešto o tome kakav ste zapravo par i kakva ste osoba”, poručio je Edi.

Kako je došao na ideju?

“Neki planiraju maštovit obrok ili zaprose djevojku velikim transparentom. Ja to tako nisam mogao učiniti jer moja djevojka zna da ja nikad ništa ne planiram. Uglavnom reagiram spontano i improviziram”, dodao je ovaj kreativan dečko.

Edi je znao da će ga djevojka odmah “provaliti” ako ne smisli unaprijed razrađen plan. Zbog toga je prsten nosio svuda i čekao da se pojavi najbolji trenutak za prosidbu, a da to bude u njegovu spontanom stilu.

“Nakon skoro mjesec dana čekanja, sjedio sam na sofi i vidio se prsten, a Cally me skoro uhvatila kako blejim u njega. Tad mi je sinulo. Trebam zabilježiti te trenutke čekanja”, prepričava Edi. Tako je počeo fotkati te trenutke.

Rekla je ‘da’, svi iščekuju detalje

Jedan od prvih bio je dok je njegova cura kupovala nešto u trgovini, a leđa su joj bila okrenuta. Potom joj je prsten stavio na ruku dok je spavala. Ideja je bila da fotografira što više trenutaka dok ne naleti onaj pravi; ili dok djevojka već jednom ne shvati što se događa.

Četiri tjedna Edi je igrao igru, a sada je napokon odlučio odraditi to do kraja. Tek treba otkriti kako je na kraju zaprosio djevojku, a objavit će to tijekom ovoga tjedna na Facebooku. Otkrio je samo to da je Cally pristala i da nije uhvaćen prije vremena.

Par je objavio fotografiju na kojoj Cally nosi lijep dijamantni prsten na lijevoj ruci, a Edijeva je priča postala viralna. Njegovi obožavatelji željno iščekuju da otkrije kako je prošla prava prosidba, a Edi im je obećao da će i ta priča biti “podjednako” dobra kao i ova koja je prosidbi prethodila.