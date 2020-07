PRONAĐITE SVOJ ‘SEKSUALNI KONTEKST’ U OSAM KORAKA: Ovo vam još nitko nije rekao, a ključno je za maksimalni užitak

On utječe na našu percepciju seksualnih znakova, naše osjećaje, uzbuđenost i još mnogo toga

Dio onoga što seks čini izazovnim jest to što smo od ranoga djetinjstva bili obeshrabreni da to istražujemo ili razumijemo. Rijetke su one obitelji koje za stolom uz večeru razgovaraju s djecom o pozitivnim i negativnim porukama koje su dobila o svojemu tijelu u školi.

Često ne razumijemo čimbenike koji spadaju u naša pozitivna (ili negativna) seksualna iskustva jer se nismo osjećali potpuno slobodnima uložiti vrijeme u istraživanje i razumijevanje tih čimbenika ili dobiti podršku koja nam je potrebna za otkrivanje mentalnih i emocionalnih blokada u seksu.

Ako ne znamo što nam čini seks dobrim (ili ne baš tako dobrim), kako možemo prepoznati i njegovati vanjske i unutarnje okolnosti koje su nam osobno potrebne da bismo došli do seksualnoga života kakav priželjkujemo?

Moć seksualnog konteksta

Postoji naziv za sve složene, isprepletene čimbenike koji doprinose našem iskustvu seksa u bilo kojem trenutku – seksualni kontekst. Naš seksualni kontekst obuhvaća sve elemente – unutarnje i vanjske – koji u bilo kojem trenutku utječu na našu seksualnost.

Na makrorazini on obuhvaća naše stalno promjenjivo okruženje, osjetilne podražaje koji nas okružuju i naš svjesni i nesvjesni unutarnji svijet. Na mikrorazini seksualni kontekst podrazumijeva našu neposrednu okolinu i stanje uma: zvukove na ulici koji nas odvraćaju od poljupca voljene osobe, stres i napetost zbog kojih se teško opustiti i osjetiti dodir ili, pak, glazbu, svjetlost svijeća i produljeni kontakt očima sa supružnikom koji nam omogućuju da se opustimo i prepustimo trenutku.

Kontekst obuhvaća gdje smo i kako se zbog toga osjećamo, kao i tko smo te kako doživljavamo sebe. To utječe na našu percepciju seksualnih znakova, naše osjećaje, uzbuđenost i još mnogo toga.

Pronađite svoj seksualni kontekst

Da biste počeli istraživati ​​što doprinosi vašemu idealnom seksualnom kontekstu, pokušajte sljedeće korake:

1. Prisjetite se svojega posljednjeg ugodnog seksualnog iskustva, u vezi ili samostalno.

2. Razmislite je li postojalo nešto prije toga iskustva što vas je možda pripremilo da više uživate u njemu, primjerice: upravo ste završili opuštajuću kupku, ushićeni ste nakon vježbanja, gledali ste romantični film ili vam je partner bio odsutan cijeli tjedan i nedostajao vam je.

3. Na papiru napravite dva stupca: unutarnji i vanjski.

4. U stupcu “unutarnji” zapišite pridjeve koji najbolje opisuju vaše stanje uma, vaše emocionalno stanje i kako ste se fizički osjećali u vrijeme toga iskustva.

5. U stupcu “vanjski” napišite pridjeve koji najbolje opisuju vaše fizičko okruženje: zvukove, osjetila, mirise, vizualne elemente…

6. Razmislite o tome kako su ti unutarnji i vanjski čimbenici doprinijeli vašoj osjetljivosti na zadovoljstvo te senzualno/seksualno uživanje.

7. Ponovite stavke od jedan do šest na ovome popisu s još nekoliko pozitivnih seksualnih iskustava i potražite uzorke u čimbenicima koji su doprinijeli vašemu užitku.

8. Zapišite nekoliko konkretnih načina na koje biste svjesno mogli stvoriti nove varijacije čimbenika koji su se najčešće pojavljivali na vašim popisima u svakodnevnom životu, primjerice: tri puta dnevno inicirajte zagrljaj cijelim tijelom sa svojim partnerom, razbijte dnevnu rutinu laganim plesom s partnerom, odite trčati ili čitajte erotsku poeziju.

Svjesno razumijevanje različitih kontekstualnih čimbenika – unutarnjih i vanjskih – koji podržavaju i doprinose vašemu osobnom iskustvu ugodnoga seksa jedan je od najpristupačnijih i najrealnijih putova do seksualnoga osnaživanja sebe. Svatko bi to trebao pokušati, “najgore” što se može dogoditi jest to da više uživate u seksu, piše Mindbodygreen.