PROFESORICA ŠOKIRALA ZADRANE: ‘Masturbiram od četvrte godine, imam nekoliko cyber seks partnera svaki dan, a zalažem se za otvorene veze’

U Hrvatskoj je previše preljuba koje nitko ne osuđuje, a premalo otvorenih veza, tvrdi Krleža koja je ponovo uzburkala javnost svojim pogledima na sekusalnost.

Marina Krleža (40), diplomirana kroatistica i književnica koja je dugi niz godina radila u radila kao profesorica hrvatskog u zadarskoj Kneževoj palači u sklopu „Dana seksualnosti“ u organizaciji studenata psihologije, govorila je o vezama i seksualnosti, kao i do sada, potpuno otvoreno i ležerno, rušeći brojne tabue.

Prije svega, istaknula je kako, iako smo emotivno monogamna bića, fizički, naše tijelo traži više partnera te kako se protiv toga ne treba boriti.

“Jedan je mudar čovjek rekao: ‘Ako pet dana u tjednu jedeš srdele, za vikend će ti se jesti kavijar. Ali paradoks je da ako pet dana u tjednu jedeš kavijar, zaželjet ćeš se srdela.’ Seksualno smo raznolika bića i tu bismo raznolikost trebali moći realizirati što je više moguće. Smatram da smo emotivno uglavnom monogamna bića, no tjelesno poligamna, dakle ljudi nisu stvoreni samo za jednog seksualnog partnera. Po meni je prirodno da kada imaš želju za seksualnom promjenom, da je i realiziraš” kaže Krleža. Tvrditi drugačije je, smatra, laganje, prije svega samome sebi.

Lažu li te žene same sebe?

” Često čujem žene koje kažu: Ja vidim samo svog supruga i nikad nisam poželjela drugoga. Tada se zapitam koliko je ta žena iskrena prema samoj sebi” istaknula ne uvodu svog predavanja.

Zalaže se za otvorenu vezu jer ljubav smatra puno važnijom od seksa.

Tvrdi da potreba za više seksualnih partnera ne može ugroziti ljubac, te kako je otvorena veza ona „dvije izgrađene osobe, sigurne u sebe i svoju seksualnost te partnerovu ljubav“. Zaključila je i kako je u Hrvatskoj puno previše preljuba nad kojima se nitko ne zgraža, a ljude sablažnjavaju otvorene veze koje su iskrene .

Ljudi varaju i nad time se nitko ne zgraža

“Zašto da otvorenoj vezi? Partnera počinjete gledati drugim očima u seksualnom smislu, dopuštate mu ono što je i vama dopušteno, uživate u iskrenosti i otvorenosti koju s partnerom dijelite, to je veza lišena posesivnosti, istražujete sebe i svoju seksualnost… To je iskren odnos, to nije preljub, koji ne podržavam, a uočavam da je vrlo čest obrazac ponašanja u vezama nad kojim se nitko ne zgraža, dok se nad otvorenim vezama zgražamo” pojašnjava Krleža.

Na predavanju u Zadru, govorila je o svemu vezanome uz seksualnost, kao i u svojim dosadašnjim kolumnama koje su uzburkale mnoge duhove.

“Osobno masturbiram od četvrte godine života, iza mene je i deset godina jako dobrog cyber seksa, znala sam imati po sedam „cybera“ dnevno, a iskustvo mi govori da ga muškarci prakticiraju više nego žene. Ženska je masturbacija tabuizirana i žene malo o njoj govore. Ja sam prva u Hrvatskoj jasno i javno rekla da masturbiram, pišem i kolumnu o tome. Ne smatram da ženske masturbacije ima manje, samo možda žene nemaju dovoljno hrabrosti izreći to naglas” rekla je Krleža, prenosi Zadarski.hr

Otkrila sam da sam biseksualna tek s 30

Jednako otvoreno je govorila i o svom seksualnom životu.

“Bila sam u dvije duge veze koje su trajale po šest godina. Uvijek sam bila otvorena i govorila što želim, no bio mi je dopušten jedino cyber seks, dakle dečko mi je dozvoljavao seks s drugima preko ekrana i mobitela, no ne i uživo. Na koncu smo prekinuli vezu jer ja ne mogu živjeti tako da netko upravlja mojim životom, pokoravati se društvenim konvencijama, ne želim imati seksualne odnose samo s jednom osobom, oslobođena sam i voljela bih kada bi i drugi na isti način preispitivali sebe i svoju seksualnost. Poštujem i tuđe izbore, no mislim da je naša istinska priroda da preispitujemo i istražujemo” kazala je Krleža te otkrila i da je biseksualna, što je spoznala tek u tridesetoj godini života, naglasivši da je tek taj dio seksualnosti ogroman tabu hrvatskog društva.

Pornografija je jedan klik mišem, a nemamo seksualni odgoj

“Radila sam osam godina u osnovnim i srednjim školama, komunicirala i s drugim profesorima te primijetila da se o biseksualnoj orijentaciji uopće ne govori. Obrazovni nam je sustav neefikasan, nemamo zdravstveni seksualni odgoj, a djecu bi postupno trebalo upoznavati sa seksualnošću jer je ona ogroman dio naših života. Pornografija im je udaljena jedan klik mišem, s njima nitko ne razgovara, a već kod vrtićke djece vide se prvi znakovi istraživanja seksualnosti.” zaključila je Krleža.