PRIRODNI AFRODIZIJACI: Svi ih već imate u kuhinji, a mogu uljepšati i poboljšati seksualno iskustvo

Kod gotovo trećine mladih parova događaju se problemi sa spolnošću, pa nije rijetkost da posežu za prirodnim afrodizijacima.

Na seksualnu želju utječe mnogo faktora, pa tako nije čudno da stres svakodnevnih situacija, alkohol, pušenje cigareta, nezdrava hrana i ostalo može smanjiti seksualnu želju i volju. Kod nekih osoba probleme mogu uzrokovati i zdravstveni razlozi. Prirodni afrodizijaci tako postaju aktualniji nego do sada, a mogu se naći na svakom koraku i u svakoj kuhinji.

Gotovo trećina mladih parova ima problema sa seksualnom željom

Zdravstveni problemi povezani sa spolnošću mogu se dogoditi kod muškaraca i žena. Osim smanjene želje za spolnim odnosom i smanjenim libidom, kod muškaraca može doći do erektilne disfunkcije te kod žena do smanjene plodnosti zbog problema sa hormonima. Na seksualnu želju mogu utjecati i slaba prokrvljenost spolnih organa, stanje krvotoka, opća tjelesna kondicija, sposobnost živčanog sustava.. Premda se često zanemaruje, stres svakodnevnog života i prehrana bogata umjetnim sladilima ima velik utjecaj na seksualnu želju i sposobnost kod oba spola. Jedan od glavnih uzroka impotencije su smetnje cirkulacije, a to izaziva i niska razina testosterona koja se također povezuje sa povišenim rizikom od raka prostate.

Seksualno zdravlje često je tabu tema, a ima velik utjecaj na seksualnu aktivnost i ‘sreću u krevetu’. Prije posezanja za prirodnim afrodizijacima, bitno je da su oba partnera potpuno opuštena i spremna na seksualni odnos, a za to je potreban razgovor i povjerenje. Kod žena na seksualnu napaljenost utječe i menstrualni ciklus, a problemi koji ih muče sa fizičkim izgledom (iako najčešće neopravdani) velik su razlog straha od intimnosti. Iz tog razloga važno je dobro znati kako napaliti sebe i svog patnera, te kako se iskreno opustiti.



Neke su namirnice prirodni afrodizijak, dok neke imaju suprotan učinak

Ljekovito bilje, dodaci prehrani i određene namirnice pojačavati će libido i stimulirati proizvodnju hormona. Tvari poput alkohola, cigareta, droga i opijata napraviti će baš suprotno jer će smanjiti razvoj kemijskih spojeva koji su potrebni i nužni za poboljšanje seksualnog nagona.

Afrodizijaci su u najširem smislu svi pripravci, prirodni ili farmaceutski kojima se pojačava seksualna želja. Oni također pomažu u poboljšavanju seksualnog odnosa – produžuju seksualnu želju, omogućavaju dugotrajniju erekciju, pojačavaju vlaženje i omogućuju višestruke orgazme.

Mnoge kulture imaju već specifične afrodizijake i legende vezane uz seks. Tako je Indijska kultura poznata po svojoj Kamasutri i tantričkom seksu, Grci po hranjenju pticama te rimljani po korištenju ljutih feferona i paprika.

Ovo su namirnice koje su najpoznatije kao prirodni afrodizijaci.

Kamenice

Ova morska delicija poznata je radi bogatstva cinka koji je neophodan za sintenzu testosterona. On je zaslužan za povećanje produkcije sperme i volumena ejakulata. Također se smatra da je dobar prirodni afrodizijak i pomoć za seksualni nagon kod žena. Kada ih pripremate, najbolje bi bilo da ih jedete svježe otvorene i začinjene limunom.

Avokado

Stari narod Asteka avokado su nazivali ‘stablom testisa’ radi njegovog sastava koji pomaže u povećanju libida kod muškaraca i žena. U njemu se nalazi visoka razina nezasićenih masti koje pomažu srcu i krvnim žilama. S obzirom na to da je ponekad problem kod potencije loša cirkulacija, avokado zasigurno može pomoći u tom problemu.

Bademi i ostalo orašasto voće

U bademima se nalaze zdrave masti koje pomažu mozgu, cirkulaciji i za proizvodnju testosterona. Ujedno se smatra da miris badema pomaže kod žena jer pobuđuje seksualno uzbuđenje.

Jaja

Cink, koji je jako važan za potenciju nalazi se u žumanjcima jaja uz folnu kiselinu te vitamine B skupine. Jaja su odličan prirodni afrodizijak jer također sadrže važne faktore za oslobađanje histamina koji je važan za seksualnu želju, potenciju i doživljavanje orgazma. Jedna od esencijalnih aminokiselina koje se nalaze u jajima je norepinefrin koji djeluje na seksualno ponašanje.

Čokolada

Mnogima omiljena namirnica sadrži alkaloid teobromin, a smatra se da je on odgovoran za osjećaj zaljubljenosti. Razina flavonoida u čokoladi može pomoći organizmu radi moćnih antioksidansa. Flavonoidi iz čokolade pomažu odstraniti slobodne radikale koji mogu uzrokovati oštećenje stanica i DNA te uz to i ubrzavaju proces starenja.

Citrusi

Sva hrana bogata antioksidansima dobar je prirodni afrodizijak, pa tu spadaju i sve vrste citrusa. Osim toga oni sadrže vitamin C i folnu kiselinu koja je jako bitna za reproduktivno zdravlje.