PRIJATELJICA SE UDAJE ZA NJEZINA BIVŠEG: ‘Hoću li ispasti gadura ako joj na vjenčanju priredim ovakvu osvetu?’

Otkrivši da je vjenčanje za tri tjedna, nesuđena je djeveruša opisala svoj pakleni plan osvete

Ogorčena žena otkrila je svoj pakleni plan povodom vjenčanja svoje prijateljice, koja ju je drsko izbacila s popisa djeveruša. Da stvar bude gora, njezina se prijateljica udaje za muškarca, koji je nekad bio njezin dečko pune četiri godine.

Zato se ona dosjetila povesti na vjenčanje mladenkina bivšeg partnera. Čitavu situaciju začinit će i spoznaja da je njezin pratilac mladoženjin bratić, koji također nije bio u planu za taj dan. Nesuđena djeveruša svoj je plan anonimno otkrila na Redditu.

Mladenka joj uručila čitav niz pravila

“Moja frendica udaje se za dečka s kojim sam ja bila četiri godine u vezi. Sve je to prilično čudno, ali ona me na koncu odbila za svoju djeverušu jer nisam htjela nositi haljinu koja je previše otkrivala. To me nije previše pogodilo jer ionako nismo suviše bliske otkako se ona spetljala s mojim bivšim”, objasnila je.

Ipak, mladenka i dalje očekuje da ova ispunjava sve svoje obveze kao djeveruša, što je ova reditovka okarakterizirala suludim i rekla mladenki neka si nađe drugu djeverušu. “Ona se na to naljutila i gotovo mi zabranila da joj uopće dođem na vjenčanje te mi sasipala čitav niz pravila kojih se trebam držati mislim li biti njezina gošća.”, dodala je.

“Odredila mi je što ne smijem nositi i s kime ne razgovarati na ceremoniji. To me totalno slomilo, ali sam se svejedno radovala njezinu vjenčanju. A, onda sam od zajedničke prijateljice doznala kako me mladenka konstantno olajava sa svojim novim djeverušama”, otkrila je reditovka.

Želi joj vratiti milo za drago

Objasnivši da je vjenčanje za tri tjedna, opisala je svoj pakleni plan osvete. “Mislila sam uopće ne ići, ali onda sam naletjela na mladenkina bivšeg dečka, koji je ujedno mladoženjin bratić, također izbačen s popisa uzvanika. Zajedno smo odlučili pojaviti se zajedno na ceremoniji i zabaviti se kršeći što više pravila”, napisala je.

“To znači da ćemo odjenuti što god želimo, piti u otvorenom baru, razgovarati s kim god želimo i – plesati (jer zabranjeno nam je da plešemo). Oboje smo trenutno došli do točke u kojoj planiramo prekinuti sve veze s mladencima”, objasnila je nesuđena djeveruša i pitala jesu li zbog svega navedenoga njih dvoje “šu*ci”.

Objava je prikupila više od 21.000 lajkova te gotovo 4000 komentara, a mišljenja ostalih korisnika prilično su podijeljena. Dok neki podržavaju njihove planove govoreći da su mladenci pretjerali s popisom bizarnih pravila, drugi smatraju da je gubitak vremena ići na vjenčanje nekomu koga ne voliš i tko očito ne voli tebe, prenosi The Sun.