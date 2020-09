PREVARIO JE CURU, A KARMA MU SE NASMIJALA U FACU: Dečko nije ni slutio s kim je legao u krevet; ‘Njih dvije su – što?’

Ovaj 26-godišnjak upoznao je divnu djevojku na poslu s kojom održava seksualne odnose, ali problem je u tome što on već ima curu. Da stvar bude još gora, njih dvije se poznaju, ali ne slute da ih on obje zavlači. Uskoro bi mogao biti u gadnim problemima…

“Sa svojom sam curom dvije godine i imamo čvrstu vezu. Ona je žena s kojom se jednoga dana mogu vidjeti u braku. Ova nova djevojka počela je raditi sa mnom prije godinu dana i odmah smo kliknuli. Počeli smo očijukati, a onda se i dopisivati. Pametna je, lijepa i duhovita. Našli bismo se nakon posla i otišli na piće i nekako smo jedne večeri završili u njezinu stanu. Jedno je vodilo drugomu i imali smo seks. Bilo je fantastično”, ispričao je mladić za The Sun.

