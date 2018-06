‘Seks je bio odličan, ali požalio sam iste sekunde’

Mladić je siguran da je pronašao srodnu dušu za cijeli život, no znatiželja je bila veća i poseksao se s radnom kolegicom. sada ga izjeda osjećaj krivnje, no boji se priznati djevojci što je napravio iz straha da će je izgubiti. No, što ako ona sazna od nekog drugog?! Svoje je dvojbe podijelio sa savjetnicom Deidre Sanders na portalu The Sun.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Draga Deidre, prevario sam curu s novom kolegicom na poslu. Bila je to moja najveća pogreška u životu. Ne mogu si nikako oprostiti. Meni je 23, a mojoj djevojci 19 godina. Zajedno smo godinu dana i s njom sam izgubio nevinost. Volim je iz svega srca. No, jednom sam se počeo pitati kako bi seks izgledao s drugim curama, premda sam smatrao kako nikad neću ništa poduzeti po tom pitanju. Znam da sam još mlad, ali vjerujem kako smo nas dvoje stvoreni jedno za drugo i da ćemo zauvijek biti zajedno.

Nedavno je na moj posao stigla nova kolegica, koja je počela očijukati sa mnom već nakon nekoliko dana. Ona ima 21 godinu. Onda mi je počela slati poruke i to mije laskalo. Nekoliko tjedana poslije, poseksali smo se. Tada mi je bilo super, ali požalio sam iste minute čim smo završili. Shvatio sam kako nije važno ako će moja djevojka biti jedina s kojom ću se seksati do kraja života jer je zaista volim neopisivo mnogo.

MOMAK IMA VELIK PROBLEM: ‘Jako je volim, ali ne mogu je prestati varati. Je li ona moja srodna duša?’

Lagao da vidi njenu reakciju

Kolegica mi je pisala dan poslije i ja sam joj rekao kako je to bilo pogrešno. Dala je otkaz krajem sljedećeg tjedna, mislim da zbog toga što se dogodilo između nas. Od tada mi se još nekoliko puta prijateljski javila da pita kako sam, ali se pomalo brinem. Živim u malom gradu i bojim se da bih je mogao sresti kad djevojka bude sa mnom vani. Ona to neće dobro primiti. Pokušao sam reći svojoj curi da sam poljubio neku u klubu. Lagao sam, naravno, ali me zanimalo kako će reagirati. To ju je totalno uništilo i slomilo.

Morao sam joj se zakleti da nikad nisam spavao ni s jednom drugom osim nje i da nikad neću. Ne znam što da radim. Izjeda me krivnja i brinem se da će ona kad-tad saznati. Meni taj seks nije značio ništa i ne želim je izgubiti.

Deidre odgovara:

Nema isprike za varanje i poigravanje tuđim osjećajima. Malo je ljudi koji naprave glupost u žaru trenutka, a da se poslije ne pokaju. Pokušaj taj osjećaj krivnje staviti na stranu i procijeni postoji li realna šansa da tvoja djevojka sazna kako si je prevario. Druga mi se cura ne čini kao da bi ti mogla namjerno stvarati probleme, a koliko sam shvatila, nitko drugi ne zna za to. Priznanje bi tvoju djevojku samo moglo uništiti i nećeš postići ništa. Najbolje je da to potisneš i obećaš samomu sebi kako to više nikad nećeš ponoviti. Međutim, ako smatraš da bi to moglo doći do tvoje drage, bolje je da čuje od tebe nego od nekog drugog. Priznaj koliko ti je žao te da se nadaš kako će ti oprostiti.