PREVARIO CURU I NAPRAVIO DIJETE MALOLJETNICI: ‘Koristili smo zaštitu, ali kondom je pukao. Onda sam našao poruke…’

Anonimni 28-godišnjak već je tri godine u vezi s 26-godišnjakinjom, s kojom ima sina. Još uvijek si ne mogu priuštiti vlastiti dom pa žive s njegovom obitelji – majkom i trima sestrama. Voli je, želi se odseliti s njome i vjenčati, ali jedan noćni izlazak s kolegama s posla pomrsio mu je planove.

“Počeo sam plesati sa 17-godišnjakinjom, koja je stvarno bila zgodna. Smijali smo se, dobro zabavljali i na kraju počeli izlaziti na spojeve. Nisam vidio ništa ozbiljno u tome, samo malo zabave. Ubrzo smo se počeli seksati, ali uvijek smo koristili kondome. Taj jedan je pukao”, započeo je svoje pismo za Sunovu rubriku Dear Deidre.

Nakon nekoga vremena pronašao je u mobitelu maloljetnice seksi poruke koje je razmjenjivala s drugim muškarcem i prekinuo taj odnos. A onda mu se ona javila s lošim vijestima.

I cheated and got a 17-year-old pregnant but still really love my son's mother https://t.co/5rherBE5lV

