PREVARILE SU PARTNERE I NIMALO SE NE KAJU; Sedam žena otvorilo dušu: ‘Muž me zanemarivao, a ja ne mogu bez seksa’

Ove intimne ispovijesti dokazuju koliko se promijenio odnos prema seksu i vezama

Žene su tijekom povijesti uglavnom bile prikazivane kao žrtve nevjernih muževa, ali vremena su se promijenila i sve veći broj pripadnica ljepšega spola upušta se u istraživanje zabranjenoga voća.

Studija YouGova iz 2015. godine pokazala je da se broj žena i muškaraca koji varaju skoro izjednačio. Ako se uzmu podaci iz 1990. godine, broj žena koje varaju porastao je za 40 posto, dok je broj nevjernih muškaraca ostao gotovo nepromijenjen.

Huffington Post pokušao je doći do odgovora zašto žene varaju u vezi ili braku, ne kako bi ih se osuđivalo ili pravdalo, nego kako bi uvidjeli koliko se promijenio odnos prema seksu i vezama. Sedam žena anonimno je podijelilo svoja iskustva.

1. Preljub je ponekad bolje prešutjeti

Ljude koji varaju smatrala sam užasnim bićima, a sada je to radim. Moj dugogodišnji partner i troje djece me obožavaju i ja njih obožavam. Problem je u tome što nisam istinski sretna i želim biti s nekim drugim.

Osjećam se zarobljeno i razgovarala sam sa svojim partnerom o svemu, ali on ne želi da odem. Provela sam godine preispitujući svoje osjećaje i jednoga dana mi je sinulo da oni neće nestati, pa u čemu je onda poanta?! Odlučila sam to napraviti.

Nedavno sam imala dvije emotivne afere i ljubila sam se s drugim muškarcima, ali nisam spavala ni s jednim od njih. Mogla bih u budućnosti. Ne osjećam se loše, većinu vremena, što me je iznenadilo.

Ali moja je dvojba sljedeća: ostavljam li i potpuno uništavam svijet svojega partnera i svijet svoje djece i šire obitelji radi strasti i duboke povezanosti koje ne mogu dobiti kod kuće? Ili trebam ostati poput lijepe lutke zarobljene u zlatnome kavezu, a istovremeno skrivati tajnu? Ovo drugo ne šteti nikomu.

2. Posljednji pokušaj da dobije reakciju

Varala sam svojega dečka s kojim sam bila četiri godine kada sam uvidjela da je naša veza krenula nizbrdo. Bio je to posljednji pokušaj da se iz njega izvuče reakcija i vidi je li mu stalo. Nije mu bilo stalo.

Dugo sam poricala kraj naše veze i bojala se ponovno biti sama, uglavnom zato što sam toliko dugo bila izvan igre i osjećala sam se potpuno odvojenom od života samaca. Ne preporučujem varanje kao način da se te stvari otkriju, jer je neugodno. Pa čak i ako se druga osoba ponaša kao da joj je svejedno, to će na neki način utjecati na nju.

Varalica je na kraju uvijek kriv. Ali to me natjeralo da varanje vidim na drugačiji način – da preljubnici nisu uvijek zli te da vrijedi istražiti nečiji motiv za to. Biti sposoban razumjeti zašto je netko to učinio presudno je za oprostiti sebi, a ne možete se nadati da ćete ići dalje ili se izliječiti ako to ne razumijete.

3. Morala je probati nešto drugačije

Mislim da je jedan od razloga zašto sam varala taj što sam se željela osjećati poželjno. U braku sam sa svojom partnericom dvije godine, ali zajedno smo otprilike devet godina. Ona je jako uspješna i često mi se čini kao da se sve vrti oko nje i sjajnih stvari koje radi. Osjećala sam se nesigurnom i kao da sam stalno u sjeni.

Kada sam išla na odmor s jednom od svojih prijateljica, bilo je zaista lijepo da me ljudi vide kao mene. Znam da je to zaista sebično, ali za mene je bilo oslobađajuće i nisam zapravo razmišljala o tome kakve će biti posljedice.

U istospolnoj sam vezi i do toga trenutka nisam bila s muškarcem, a to je stvarno bilo nešto što me zanimalo pa sam iskoristila priliku. To iskustvo pokazalo mi je da sam puna nesigurnosti i sumnje s kojima sam se trebala uhvatiti ukoštac. Pomoglo mi je jer sam shvatila koliko sam zapravo nesretna sama sa sobom i kako je to utjecalo na moju vezu.

4. Afera sa šefom iz čistog očaja

Jedne večeri, dok sam bila na zabavi s kolegama, gadno smo se posvađali. Mislila sam da smo prekinuli i slomljena srca vratila sam se u bar, a kolege su me htjele oraspoložiti alkoholom. Moj šef i ja flertali smo mjesecima, a zbog svega što se dogodilo te večeri, završili smo u krevetu.

Sljedećega dana, moj dečko me nazvao i ispričao se te rekao kako želi poraditi na našoj vezi. Nisam mu rekla za svoju avanturu. Prekinuli smo godinu dana poslije i danas smo prijatelji. Nikada mu neću reći za svoju večer sa šefom.

5. Suprug nezainteresiran za seks

Krajem mjeseca napunit ću 44 godine, a prije tjedan dana prevarila sam svojega supruga, s kojim sam 16 godina. On je savršen u svakome smislu, osim u krevetu. Uopće nemamo seksualni život. Njemu seks nikada nije bio važan. Njegova nezainteresiranost za seks nije mi smetala jer je imao sve što sam željela u suprugu. Imamo dvoje djece i izvana izgledamo kao savršena obitelj.

Prije sam uvijek bila društvena i otvorena, ali to se nekako izgubilo tijekom godina. Htjela sam opet biti zabavna i poželjna. Upoznala sam muškarca na internetu i pristala da se nađemo. Seks je bio fantastičan i uopće ne žalim zbog toga.

Suprugu sam priznala koliko sam frustrirana. Ostat ćemo zajedno, barem još neko vrijeme. Volim ga, ali nisam zaljubljena u njega. Da nemamo djecu, otišla bih, ali znam da bi to uništilo moju obitelj.

6. Avantura tri mjeseca prije vjenčanja

Samo tri mjeseca prije vjenčanja osjećala sam se kao da stvari izmiču kontroli i pitala sam se je li moj zaručnik baš onaj pravi za mene. On je bio vrlo drag, ali nije bilo nikakvih uzbuđenja i izazova. Nije postojala strast. No nisam htjela biti sama i osjećala sam pritisak okoline jer su sve pozivnice već bile poslane.

Tri mjeseca prije vjenčanja bila sam na sastanku i sjela sam pokraj muškarca koji mi se odmah svidio. Uskoro smo započeli aferu, a on je bio sve što moj zaručnik nije. Ipak, udala sam se, ali ostavila sam supruga nakon devet mjeseci i otišla s drugim muškarcem. Još smo zajedno i imamo dvoje djece.

7. Željela je seks, a ne vezu

“Dok sam bila mlađa, varala sam svoje dečke jer zapravo nisam htjela biti u vezi, već me zanimao samo seks. Kada sam shvatila da mogu imati različite seksualne partnere prije no što donesem svjesnu odluku da s nekime želim biti u ozbiljnoj vezi, to mi je pomoglo da ne varam. Grizem se zbog toga što sam napravila tim dečkima, ali pokušavam si ne zamjerati baš previše.