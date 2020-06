PREVARILA DEČKA I SVE MU PRIZNALA: On jako bizaran postavio uvjet – ili ćeš to učiniti ili prekidamo!

Iako nije navikla toliko puno piti, 32-godišnjakinja te se večeri pošteno ‘nalila’ i pala u zagrljaj svoje prve ljubavi, dečka s kojim je izgubila nevinost

Prva se ljubav nikad ne zaboravlja, a to sada zna i ova djevojka (32), koja je prevarila svojega 12 godina starijeg partnera s tipom s kojim je davno izgubila nevinost u školi. Sve je priznala dečku, ali on joj je postavio škakljiv uvjet – ili ćeš pristati na to ili je s nama gotovo! Svoju tešku dvojbu povjerila je Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

“Previše sam popila na pikniku koji smo organizirali povodom ležernoga školskog okupljanja. To je bila užasna pogreška i mrzim samu sebe zbog toga. Sve se dogodilo samo zato što sam se osjećala zanemarenom u vezi. Iako sam sa svojim dragim punih osam godina, na mojoj ruci još uvijek nema prstena i još uvijek nisam postala mama”, ispričala je 32-godišnjakinja.

“S dečkom sam se upoznala na poslu. Za njega je to bila ljubav na prvi pogled, dok je meni trebalo više vremena, konkretno do našega trećeg spoja, kada sam mu rekla da želim zauvijek biti s njime i imati puno djece. On se nasmijao i poljubio me. Vjerovala sam da imamo zajedničku budućnost”, dodala je.

On i dalje izbjegava brak i djecu

Nakon nekoliko godina par je zajedno kupio stan i djevojka je osjećala da sve u njezinu životu ide prema planu. Dobro su se slagali i imali ispunjen seksualni život. No, problem mi nastao svaki put kada bi ona spomenula da želi dijete. Njezin bi se partner, kako kaže, na to samo slatko nasmijao i sve okrenuo na šalu.

“Nakon što smo izašli iz karantene, moj najbolji prijatelj iz školskih dana organizirao je okupljanje za nas nekoliko kolega iz razreda koji živimo blizu. Toga smo se dana svi našli u parku poslije posla. Kupili smo hrpu alkohola i, naravno, zaboravili na društveno distanciranje”, priznala je čitateljica.

Dečku je priznala seks s kolegom

Iako nije navikla toliko puno piti, 32-godišnjakinja te se večeri pošteno “nalila” i pala u zagrljaj svoje prve ljubavi, dečka s kojim je izgubila nevinost u školskim danima. “Bila sam toliko glupa! Sve sam morala priznati svojemu dečku čim sam se vratila kući. Bio je bijesan i nije razgovarao sa mnom nekoliko dana. Sada mi kaže kako ipak želi ostati sa mnom”, otkrila je.

Ali, naravno, nije sve ni izbliza tako bajno kako se čini. Partner joj je rekao kako i dalje želi budućnost s njome, ali pod jedni uvjetom – samo će njegovo ime stajati na ugovoru o hipoteci za stan. Ako ona na to ne pristane, s njima je gotovo. “Ne želim ga izgubiti, ali kako to može funkcionirati?”, pita se čitateljica u pismu za Sunovu rubriku Dear Deidre.

Ne zvuči obećavajuće

Iskusna savjetnica odmah joj je priznala kako sve to ne zvuči obećavajuće. “Nakon osam godina, ti si nesigurnija u vašu vezu nego ikad prije, a on sada ima jak razlog da još više odgađa brak i djecu. Možda si svojega partnera prevarila upravo zato što si podsvjesno i sama znala da nećete opstati”, odgovorila joj je Sanders pa zaključila:

“Tvoja je nevjera bila pogrešna, osobito zbog rizika od virusa, ali godinama je tvoj dečko izbjegavao razgovarati o temama koje su tebi važne. Ipak je trebao preuzeti odgovornost. Reci mu kako si dosad previše uložila u tu vazu da bi te on sada stavljao u iskušenje. Ako ti ne može oprostiti preljub i ponuditi ono što želiš, jednostavno mu reci da tako ne možete dalje.”