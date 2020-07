PREOKRET U PRELJUBIMA: Muškarci su prije 20 godina varali zbog seksa, a žene zbog emocija; danas su stvari potpuno drugačije

Dok su muškarci prije 20 godina varali isključivo da zadovolje svoje seksualne potrebe, žene su to radile jer su se osjećale nepoželjno i zbog nezadovoljstva brakom

Stručnjakinja za veze Tracey Cox tvrdi da su se ponašanja muškaraca i žena promijenila iz temelja kada je riječ o preljubu.

Naime, za Daily Mail je rekla kako posljednja istraživanja ukazuju na to da danas žene varaju u istoj mjeri kao i muškarci, a neke čak i više od muškaraca.

Zanimljivo je da su rodovi obrnuli uloge i kod razloga za preljub. Naime, Cox kaže da muškarci danas uglavnom varaju u potrazi za ljubavlju, dok žene varaju zbog seksa.

Zašto smo varali prije 20 godina?

Shirley Glass, stručnjakinja za veze, u istraživanju prije 20 godina otkrila je kako su muškarci varali supruge bez obzira na to koliko su bili zadovoljni svojim brakom ili seksom u braku, dakle samo kako bi zadovoljili svoje seksualne potrebe. Bili su oportunisti, no nipošto nisu htjeli ugroziti svoju primarnu vezu, odnosno brak.

S druge strane, žene koje su varale osjećale su se nepoželjno i nesretno te su bile nezadovoljne svojim brakovima. Preljub je za njih značio ispunjavanje emocionalnih potreba i bio je jasan znak da je brak na rubu pucanja jer bi obično razvile osjećaje za muškarca s kojim su spavale.

Ukratko, muškarci su varali zbog seksa, a žene zbog emocija.

Zašto varamo danas?

Danas, 20 godina kasnije, situacija je posve drugačija. Naime, žene varaju zbog seksa, a muškarci zbog ljubavi.

Dr. Tammy Nelson tvrdi da muškarci danas traže partnerstvo i emocije jer zamjenu za seks mogu pronaći u pornografiji, dok žene varaju zbog strasti i seksa. “Dosta nam je toga da se brinemo za svoje frajere i želimo sebični seks bez komplikacija”, objašnjava.

Spisateljica Wednesday Martin tvrdi da su danas mnoge žene “serijske preljubnice”. “Udamo se za dosadnog tipa jer je stabilan i pouzdan i bio bi dobar otac, a sa strane imamo odličan seks s nekim zgodnijim i zločestim dečkom”, rekla je za Daily Mail i dodala da na taj način dobivamo stabilnost i partnerstvo dugoročne veze, ali uzbuđenje sa strane.

“Ne vidim kako bi mi to loše utjecalo na brak. Nikad ne bih supruga ostavila zbog ljubavnika. U krevetu je fantastičan, ali van njega mi je užasno dosadan. S druge strane, muž mi je dosadan u krevetu, a izvan njega je moja srodna duša. Volim ga, ali ne žudim za njim”, objasnila je jedna 35-godišnjakinja koja godinu i pol dana spava s kolegom s posla.

Mitovi o seksu

Postoje tri mita o ženskim seksualnim navikama i željama koja su potpuno pogrešna. Prvi je da muškarci imaju jači seksualni nagon od žena. Drugi je da monogamija teže pada muškarcima, a treći da se muškarci prije zasite rutinskog seksa.

Novija istraživanja pokazala su da žene ne žude samo za romantikom i pažnjom, već vole rizik, požudu i avanturistički seks.

“Žene puno više varaju nego što mislimo. No, one ne vole razgovarati ni razmišljati o tome. Uvjeravam vas da znate bar jednu ženu koja vara, samo ne znate da je to ona”, zaključila je spisateljica Alicia Walker.