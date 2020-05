PRELJUBNICI KOJI SU NAUČILI NA TEŽI NAČIN: ‘Ostavila sam ljubavnika, a on je mom mužu poslao snimke našeg seksa’

Ovi su ljudi započeli ljubavnu aferu, ali nisu mogli ni sanjati što će se dogoditi kada je odluče prekinuti

Kada se jednom upletete u izvanbračnu avanturu, to više ne može dobro završiti, barem sudeći prema ispovijestima ljudi koji su to osjetili na vlastitoj koži. Žene i muškarci iz cijeloga svijeta na aplikaciji Whisper anonimno su progovorili o svojim zabranjenim ljubavnim vezama i načinima na koje su one završile.

Trudna ljubavnica i slanje tajnih snimki seksa

“Bila sam u seksualnoj vezi s kolegom dvije godine. Vjerovala sam da imamo nešto ozbiljno. Kada smo prekinuli, ostavio je suprugu zbog mlađe žene. Ne mene!”

“Godinu dana bila sam u vezi s oženjenim muškarcem. Prošloga mjeseca je prekinuo sa mnom jer obnavlja bračne zavjete sa ženom. Bojim se reći mu da sam dva mjeseca trudna i da želim zadržati bebu.”

“Prekinula sam tajnu vezu s ljubavnikom. Poslao je fotografije i snimke našega seksa mojemu suprugu.”

Lezbijska afera i prekid zbog abortusa

“Ja sam domaćica i majka te sam u tajnoj vezi s drugom ženom. Nedavno je prekinula sa mnom. Slomljena sam.”

“Bio sam u vezi s prijateljevom ženom, prekinuli smo kada je morala ići pobaciti. Pravimo se da ništa nije bilo.”

“Bila sam u vezi sa šefom, bila je to predivna intenzivna veza. Zaljubili smo se i to nas je uplašilo. Prekinuli smo, a on je tražio premještaj u drugi dućan. Godinama poslije i dalje mi nedostaje.”

Veza s majkom najboljeg prijatelja

“Konačno sam prekinula aferu s oženjenim muškarcem. Želim reći njegovoj ženi da je aktivan korisnik stranica za upoznavanje i seks sa strancima.”

“Prekinula sam vezu s sa svojim podređenim. Shvatila sam da se zaljubljujem. Sada sjedi metar i pol od mene, ovo je mučenje.”

“Bio sam u vezi s udanom ženom prije nekoliko godina, a onda se ona zbog svega razvela. Bilo bi me baš briga da nije riječ o majci mojega najboljeg prijatelja. On i njegov otac još uvijek ne znaju da se sve dogodilo zbog mene.”

Oo kad Facebook ne surađuje

“Djevojka je na mojemu Facebooku vidjela da sam drugoj ženi izjavio ljubav. Prekinuo sam aferu. Stvarno nisam htio da sazna za to. Što sad da radim?”

“Prekinula sam aferu i osjećam se kao da ne smijem biti tužna, niti mi taj tip smije nedostajati, jer ionako nisam smjela biti s njim.”

“Kada sam prekinula s oženjenim tipom, javila sam njegovoj ženi da ima novu ljubavnicu.”