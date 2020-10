PRELJUBNICA U NEMILOSTI: Spavala s kolegom, ali njegove su je riječi zatim bacile u očaj; ‘Što bi ti htjela?! Barem je bio iskren…’

Što učiniti kada vam s partnerom postane dosadno u krevetu? Ako pitate ovu 23-godišnjakinju, odgovor je – pronaći zabavnijeg ljubavnika! Ne, ne podržavamo ovakav način razbijanja monotonije, a da je to jako loš potezm uvjerila se i sama djevojka.

Ona je, naime, u vezi s osam godina starijim muškarcem oko godinu dana. Na početku je mislila da će joj ozbiljna veza s njime odgovarati, ali sada više nije sigurna. Problem se, kako kaže, krije u spavaćoj sobi.

Dečko joj je, objašnjava, postao jako dosadan u krevetu i često se osjeća usamljeno jer je on profesionalni sportaš, zbog čega na mjesec dana odlazi u karantenu prije nekih važnih natjecanja. Ona je svoj teret krivnje olakšala u pismu za The Sun.

I'm having the best sex ever with an ex-colleague as my boyfriend's dull in bed https://t.co/mZD5SrctVo

— Dear Deidre (@DearDeidre) September 28, 2020