PREKINULA S DEČKOM KAD JE VIDJELA ODNOS NJEGA I SESTRE: ‘Zatekla sam je kako spava u njegovu krevetu’

Žena je otkrila kako je čudna veza između njezina dečka i njegove sestre za nju bila previše te je na kraju prekinula vezu.

Jacinta Coelho (30) odlučila je okončati četveromjesečnu vezu sa svojim dečkom Jackom nakon što je zaključila kako se više ne može nadmetati s njegovom sestrom. Već nakon mjesec dana, Jack je Jacintu upoznao sa svojom obitelji te, između ostalog, i sestrom Melindom, za koju je honorarna spisateljica iz Sydneya rekla da je imala čudan odnos sa svojim bratom. Počelo joj se smetati što Jack sestri često daje komplimente na račun izgleda i odijevanja, ali, kako kaže, čak ni to nije bio okidač za prekid.

Isprva nije htjela prigovarati

“Stvari su ubrzo postale čudne. Od 10 naših zajedničkih izlazaka, Melinda je bila prisutna na njih devet. Činilo se kao da nema vlastitih prijatelja. Jack i ja možda smo proveli par sati nasamo, ali uvijek bi se ona na kraju pridružila. Ako je postojao ikoji razlog da ona bude s nama, bila je. Osjećala sam se kao da se natječem za dečkovu naklonost s nekim s kim se ne bih trebala natjecati”, priznaje Jacinta.

Na početku se suzdržavala od prigovora jer su stvari između Jacka i nje lijepo funkcionirale, ali bizarni scenariji počeli su se gomilati. Prisjeća se kako se jednom prilikom mazila s dečkom na kauču kad je primijetila da je Melinda zločesto promatra iz daljine. Nesuđena šogorica znala joj se povjeriti kako je još uvijek sama jer ne vjeruje da može naći nekoga tko će joj odgovoarati bolje od njezina brata. Jacinta priča da je jednom zatekla svog dečka kako grli svoju sestru oko struka dok je rezala povrće.

Kap koja je prelila čašu

Ali ni to još nije bilo ono najgore. “Trebala sam prespavati kod njega i, kad sam ušla u njegovu sobu, ondje je već spavala Melinda. Bila je to kap koja je prelila čašu. Izašla sam iz sobe i pitala Jacka što njegova sestra radi ondje”, priča Jacinta. “Samo mi je hladno odgovorio kako ona to ponekad čini. Hej, to je djevojka od 21 godinu, a ne 2-godišnje dijete koje upada u bratov krevet.”

Nakon toga je Jack postao drugačiji prema njoj, s izraženim obrambenim stavom prema svojoj sestri. Razišli su se nakon sljedećeg spoja. Poslije je Jacinta imala još nekoliko propalih veza, a konačno se skrasila s pravim 2016. godine, piše Daily Mail.