PRED PUNIM KAFIĆEM ČITALA PROSTE PORUKE NAPALJENOG TINDEROVCA: Njegova reakcija je ono što zanima sve žene

Očigledno mu je bilo neugodno jer ju pokušao ušutkati

Australska TV voditeljica Yumi Stynes (43) na savršen se način osvetila manijaku kojega je upoznala na Tinderu. Sve je počelo kao društveni eksperiment za novi dokumentarni film Je li Australija seksistička zemlja?

Bilo mu je neugodno

Voditeljica je napravila lažni profil na stranici za upoznavanje i naletjela upravo na onakvog tipa kakvog nitko normalan ne želi upoznati. Prepoznavši “potencijal” za dokumentarac, Stynes je nepoznatog muškarca pozvala u kafić da se, kao, malo bolje upoznaju nakon što su se najprije dopisivali na Tinderu.

Sve je bilo dijelom plana da manijaka koji ju je uvrijedio vulgarnim uletom dovede pred lice pravde. Njihov je prvi susret uživo pratila skrivena kamera. Voditeljica je pod lažnim imenom Lucy u kafiću čekala svoga “fatalnog” Garyja. Kada je on došao, počela je predstava.

“Osjećam da trebam biti iskrena s tobom. Kada si mi uletio s onom rečenicom, to mi se zapravo nije svidjelo”, krenula je Stynes odmah in medias res. “Zbilja?”, iznenađeno je pitao muškarac, a ona je ponovila: “Ne, nije mi se svidjelo”, a on se počeo nelagodno smijuljiti.

Zatim je voditeljica nastavila glasno: “Evo što si mi napisao – ‘Volio bih da mi sjedneš na lice tako da mogu pojesti svoj put do tvoga srca'” Usred rečenice Gary ju je pokušao ušutkati, a onda je odgovorio: “Da, da, i ti si mi odgovorila i sad smo ovdje u kafiću.”

Naučila ga pameti

Stynes ga je potom iznova spustila. “Istina je da ja zapravo ne pijem kavu i samo sam te željela osobno upoznati kako bih te pitala smatraš li da je takav ulet bio prikladan.” Bez davanja odgovora, on je postavio novo pitanje: “Znači, htjela si da se nađemo kako bi me pitala mislim li da je to bilo prikladno? Pa to si mi mogla napisati i u poruci.”

Snalažljiva voditeljica zatim mu je objasnila: “Znam, ali ima nešto u online dopisivanju što ti daje za pravo da misliš kako se možeš izvući s takvim stvarima.” Muškarac joj je na to rekao: “Znaš, na kraju krajeva, da budem iskren, za mene je to samo način da si skratim vrijeme. Ako smo se samo radi toga našli, onda sada gubimo vrijeme jedno drugomu.”

Stynes mu je priznala da joj srce lupa i da je nervozna, ali da želi da on razmisli o svojim postupcima prema ženama. “To je zapravo bio jedini put da sam tako uletio”, priznao je tip, ustao, rukovao s njome i otišao.

Ona je kasnije objasnila kako je čovjeku očigledno bilo neugodno kada je ona krenula pročitati njegovu vulgarnu poruku u javnosti, s obzirom na to da ju je pokušao ušutkati. “Ja sam ga pitala ono što tisuće, ako ne i deseci tisuća žena u Australiji žele čuti – kako to možeš nekomu reći?”, zaključila je Stynes.