PRAVILO OD ŠEST MINUTA ZA BOLJI SEKS: Parovi koji ga prakticiraju dokazano lakše dolaze do orgazma

Stručnjaci su otkrili vrlo jednostavno pravilo od šest minuta koje trebate slijediti želite li u trenutku poboljšati svoj seksualni život, a uključuje posvećivanje minimalno šest minuta predigri prije bacanja na pravu akciju. Ovo ponajviše vrijedi za heteroseksualne parove, piše The Sun.

Nedavno istraživanje tvrtke Trojan condoms, koja proizvodi prezervative, provedeno na 1500 ljudi u Kanadi pokazalo je da oni, čija je predigra trajala upravo šest minuta, na kraju budu bolje seksualno zadovoljeni nego oni koji to ne prakticiraju.

Zanimljivo je otkriće da ovakva praksa ne djeluje pozitivno samo na ženski orgazam, već se pokazalo kako od nje i muškarci imaju višestruke koristi.

