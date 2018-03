PRAVA ŽENA ILI NEZRELA ‘DJEVOJČICA’: 8 znakova koji otkrivaju da nije odrasla, niti kani

Ovo nema veze sa godinama, neke žene su mlađe od djevojaka – umno, muškarac, čiji kriteriji kruže internetom.

Prema njemu, sedam je osnovnih znakova prema koji pokazuju da se u tijelu žene krije neszrela djevojčica.

1. Djevojke se vole oblačiti provokativno, jer misle da tako izgledaju seksi – žene znaju da izgledaju seksi bez obzira na to što odijenu

Žene razumiju da provokativan izgled nije jedini način da budete seksi. Ženi ne moraju da “ispadaju” svi atributi kako bi se osjetila seksualno privlačno. One se osjećaju samouvjereno u vlastitoj koži. Naravno da će se dotjerati, ali znaju da je seksipil stvar stava.



2. Djevojke očekuju da muškarci znaju kako se one osjećaju i što misle – žene koriste riječi.

Dame, muškarci ne mogu čitati misli. Voljeli bismo kada bismo mogli, jer bi to učinilo stvari mnogo lakšim, ali ne možemo. Djevojke vjeruju da ih njihov muškarac mora razumjeti toliko dobro da će znati i o čemu razmišljaju, kako se osjećaju i što pokušavaju nagovijestiti.

Nažalost, većina muškaraca nije dovoljno uvježbana u prepoznavanju ovih signala. Ovo je onda trenutak gdje nezrele djevojke počnu histerizirati i duriti se, dok žene prihvate “nedostatke” svog partnera i kažu ono što misle.

4. Djevojke izađu i “unište” od alkohola, žene znaju kad je dosta



Samo nezrele djevojke “zarone” u besplatna pića kako bi se “razvalile” od alkohola – što ih vodi pogrešnim odlukama. To ne znači da žene ne piju. Piju. Međutim, one znaju svoje granice i nikada ne piju do točke gubljenja kontrole. Ako se i napiju, znaju kada otići kući ili kada i gdje se mogu opustiti.

5. Nezrele djevojke jedva čekaju promenijeniti svoj ljubavni status na Facebook profilu i napišu da su u vezi – žene zaborave da imaju Facebook zahtjev

Žene su jednostavno previše zauzete realnim životom da bi se još bakčale oko novog Facebook statusa. Vjerojatno će to uraditi u nekom trenutku, kada se sjete, ali neće konstantno provjeravati profil i misliti da će ljubavni status na Facebook profilu na bilo koji način utjecati na odnos sa muškarcem.

6. Djevojke gledaju TV, dok žene čitaju!

Neki programi na televiziji su super, dok je ostatak uglavnom smeće. Žene imaju svoje omiljene emisije ili serije; možda im je čak i reality ili sapunica način da se rješe stresa, ali također vole provoditi vrijeme sa “nosom u knjigama”.

Ne uživaju svoje živote ispunjavati beznačajnim sadržajima loše pop kulture. Žene vole napredovati. Djevojčice vole da im nešto okupira pozornost.

7. Djevojčice pričaju o nebitnim i trivijalnim stvarima, a žene znaju kako voditi stimulativne razgovore.

Ovo je vjerojatno jedan od najvećih faktora kada su razlike u pitanju. Većina djevojaka je užasna u održavanju razgovora. Nisu u toku, nemaju intelektualne hobije ili interese, a njihovi stavovi uglavnom i nisu njihovi, već su mišljenja drugih ljudi koje su negdje čule i prisvojile. Dosadne se. Zrele žene su fascinantne.

8. Djevojke se drže onoga što je poznato – žene uvijek nastoje proširiti vidike

Žene imaju životnog iskustva, pa samim tim razumiju značaj istraživanja života. Čine sve kako bi vidjele svijet, upoznale ljude, istražile sve mogućnosti. Strastvene su i pokreću se. Djevojke nisu sigurne što je njihova svrha – nadaju se naći muškarca koji će ih pokrenuti i pokazati im put.