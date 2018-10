POVEĆALA GRUDI PA POSTALA SERIJSKA LJUBAVNICA: ‘Seksam se s oženjenima koji žele predah od dosadnih žena’

‘Na početku sam bila skeptična jer nisam željela uništiti ničiji brak, ali svi su oni bili vrlo otvoreni za varanje’

Serijska ljubavnica uživa u luksuznim putovanjima vrijednim 30.000 funti nakon što je povećala grudi i nalazi se samo s bogatim oženjenim muškarcima. Katie Star (33) ispričala je kako je bila na hrpi egzotičnih destinacija s imućnim frajerima koji se žele odmaknuti od svojih žena. I prije se ona kretala u takvim krugovima, ali popularnost joj je skočila tek kada je odlučila povećati grudi prošle godine.

Imala trojicu ove godine

Uložila je “samo” pet tisuća funti u silikone, no to joj se višestruko isplatilo. “Uvijek sam mogla bez problema naći dečka, ali to su bili dosadni tipovi kojima je vrhunac izlaska bio odlazak u kino i na pizzu. Željela sam upoznati bogatije muškarce koji vole pustolovine i mislila sam da ću ih privući ako povećam grudi. Definitno je upalilo. Kada sam počela objavljivati fotke nakon operacije, odjednom sam dobila brdo ponuda i mogla sam birati s kime se želim nalaziti”, kazala je za Daily Mail.

“Izračunala sam da bi me sva ova putovanja u proteklih godinu dana koštala 30.000 funti, ali sve sam dobila besplatno”, rekla je. Svoje ljubavnike Star nalazi na mrežnoj stranici za upoznavanje IllicitEncounters.com. Ove je godine imala trojicu oženjenih bogataša koji su je vodili po Europi.

Razmišlja o novim zahvatima

“Na početku sam bila skeptična jer nisam željela uništiti ničiji brak, ali svi su oni bili vrlo otvoreni za varanje. To je činjenica života – život postane dosadan kada spavate s istom osobom 30 godina. Ovako svatko ima priliku zabaviti se, a da nitko ne bude povrijeđen. Nimalo ne žalim što sam operirala grudi jer mi je to otvorilo nova vrata. Čak razmišljam da se podvrgnem još nekim zahvatima”, priznala je.

Za Katie zna i glasnogovornik stranice na kojoj upoznaje svoje ljubavnike. “Ona je jedna od najpopularnijih žena na stranici i dokaz da tek mala promjena može napraviti veliku razliku što se tiče uspjeha u dejtanju”, izjavio je Christian Grant.