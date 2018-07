POTROŠIO 380.000 KN NA PROSTITUTKE: Njegova djevojka sve zna i ne misli ga ostaviti, no razlog joj je malo nategnut

‘Da su okolnosti drugačije, vjerojatno bih otišla bez razmišljanja’

Žena, čiji bogati dečko redovito unajmljuje prostitutke i konzumira kokain priznala je zašto ga, usprkos svemu tome, ne može ostaviti. Anonimna je Australka (42) u razgovoru za Whimn otkrila kako je njezin dragi, inače vlasnik velike kompanije, prošle godine potrošio tisuće dolara na eskort, ali ona ostaje uz njega iako joj se gade njegove loše navike.

“Potrošio je 60.000 dolara (oko 379.500 kuna) samo prošle godine i ja to znam”, izjavila je. Da nešto ozbiljno ne štima u njihovoj vezi, žena je otkrila kada je odlučila posjetiti dečka u Sydneyju, gdje je on bio na odvikavanju od kokaina. Sletivši u zračnu luku, pokušavala ga je dobiti na mobitel, no on se nije javljao niti je došao po nju. Njezini su se najveći strahovi obistinili kad je ušla u njegov stan i zatekla ga onesviještenog na krevetu.

Za njega to nije varanje

“Imao je poruku na mobitelu u kojoj je pisalo: “Dragi, nazovi me, molim te.” Nazvala sam taj broj, a žena s druge strane rekla mi je da je prostitutka i kako je samo željela da joj plati”, ispričala je. Žena je vjerovala kako se on tek nekoliko puta provodio s prostitutkama, ali shvatila je da tomu nije tako nakon što je provjerila njegov bankovni račun. Otkrila je da je njezin voljeni u tri mjeseca uplatio 20.000 dolara eskort damama dok je bio na poslovnim putovanjima.

Uvidjevši s kim ima posla, osjetila je “apsolutni šok, gađenje i razočaranje”, ali kad mu je priznala što je otkrila, on je kazao kako na to ne gleda kao na varanje, već više kao na plaćenu transakciju bez romantičnih osjećaja. Nakon toga joj je obećao da će se promijeniti te su otišli na zajedničko putovanje na Tajland kako bi obnovili vezu. Ipak, on je po povratku nastavio sa starim navikama – kokainom i prostitutkama.

Trauma iz prošle veze

Posljednji je put doznala da je vara prije četiri tjedna, kad je ponovno vidjela sumnjivu transakciju od 5000 dolara koje je spiskao u samo jednoj noći. Iako svoju situaciju opisuje kao “us*an način života”, ne pada joj na pamet da ga ostavi. Da su okolnosti drugačije, vjerojatno bi otišla bez razmišljanja. Objasnila je, naime, da se njezin prošli partner ubio nakon što je četiri dana prije ona otkrila da ju je također dugo varao.

“Ja apsolutno obožavam tog čovjeka i osjećam veliku duhovnu povezanost s njime. Život je težak; imam 42 godine i ako ga sad ostavim i pronađem nekoga drugog, to će biti samo još jedan dodatan problem s kojim ću se morati nositi”, kazala je žena. Njezin se dečko i dalje kune kako će se promijeniti, ali ona mu više ne vjeruje. Ipak, nada se da će ga jednoga dana proći.