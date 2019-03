POSTAVIO JEDNOSTAVNO PITANJE I POKRENUO LAVINU: ‘Žena i ja to radimo u krevetu, je l’ da to nije neobično’

Moj me suprug pokušao poticati u tom pravcu sve dok mu nisam jasno dala do znanja da ti nije stil života s kojim bih se slagala”, napisala je jedna korisnica koja, kao i mnogi, njihovo ponašanje smatra nedopustivim

Steve O’Rourke postavio je jednostavno pitanje ne sluteći kakvu će lavinu pokrenuti

“Baš smo pričali na poslu i ispada da je čudno to što ja i Amy ne spavamo svaki na svojoj strani kreveta svaku noć. Nekad ja želim spavati pored prozora, a nekad kod vrata. To nije toliko bizarno, je l’ da?”, napisao je na Twiteru.

Malo je reći da su ljudi ostali u šoku.

‘Suprug me pokušavao nagovoriti na to, ali…-

“Prestravljena sam. Prvo Brexit, onda ovo”, Ti imaš svoju stranu i to je tvoja strana kreveta, a ona ima svoju. I to je to. Ovo je kao da kažeš ‘mislim da ću noćas spavati u susjedovoj kući'”, ocijenio je jedan koristnik, dok se jedna žena našalila, usporedivši ovakvu rotaciju s otvorenim brakovima i svinganjem.

‘Nismo alieni’

Nakon brojnih reakcija. O’Rourke je odlučio neke stvari pojasniti.

“1. Bira onaj koji dođe prvi. 2. Nikad nismo to dovodili u pitanje. 3. Kako se mičemo, tako mičemo i jastuke i knjige. 4. Ne mijenjamo strane svaku noć. 5. Ni ona ni ja nismo izvanzemaljci.”, dodao je.

No čini se da mu ekipa baš i ne vjeruje, osobito oko ove zadnje stavke.