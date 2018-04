POSTANITE MAJSTOR RUČNE TEHNIKE (AKO ZNATE NA ŠTO MISLIMO): Seksologinja donosi detaljan vodič za nju i njega

Ženama je nježno gotovo uvijek najbolje, dok muškarci to vole snažnije i čvršće

Od svih seksualnih tehnika, žene se najviše uspaničare kad partnera trebaju zadovoljiti rukom. To je vjerojatno zato što znaju kako su oni sami to usavršili do krajnjih granica i nema šanse da one to mogu nadmašiti. To je zapravo ironično jer penisi su sretni bez obziro na to što im radili (glavno da nešto radite). Sama činjenica da ste krenuli rukom prema njegovu međunožju uzbuđuje sama po sebi, stoga je i to dovoljno da se muškarac totalno raspameti.

Sa ženama je već znatno drugačije. Vagina i klitoris su ipak kompliciraniji organi od penisa. Strašno su osjetljivi i krajnje individualni, što znači da ne postoji univerzalni recept za sve žene. Ako želite to učiniti kako treba, stimuliranje genitalija (i muških i ženskih) zahtijeva praksu i vještinu. Najprije da pojasnimo glavnu razliku između spolova: za žene je nježno gotovo uvijek najbolje, dok muškarci to vole snažnije i čvršće, otkriva poznata seksologinja Tracey Cox za Daily Mail.

Savjeti za žene





Upotrijebite lubrikant i nemojte se odmah baciti na penis. I muškarci vole predigru. Zauzmite poziciju: neka on stoji ispred vas ili vi njega zajašite. Potrebne su vam dvije slobodne ruke, a ne samo jedna. Uposlite obje ruke: jednom obujmite njegov penis, a drugom ga dirajte po ostatku tijela. Milujte mu testise, štipajte ga za bradavice… Ubacite se u ritam: otvorenim dlanom kližite njegovim penisom gore – dolje u pravilnom ritmu. Kad dođete do glavića, gdje je najosjetljiviji, polako zatvorite dlan i cijeloga ga obujmite pojačavajući pritisak. Neka vam partner pokaže što voli tako da stavi svoju ruku preko vaše. Pokreti neka vam budu glatki, dosljedni i čvrsti. Započnite polako, a potom ubrzavajte ritam kako se primiče orgazam. Što ga brže i snažnije stimulirate, brže će svršiti.

Savjeti za muškarce