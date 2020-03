POSLAO JOJ JE FOTKE SVOG PENISA PA POŽALIO ŠTO SE RODIO: Cura ga je toliko uništila odgovorom da ju je od straha blokirao

Odlučila je glumiti da ne može otvoriti fotografije, a kad mu je rekla zašto, tipu je ‘pobjeglo’ u gaće

Mariclare Michelle (23) odlučila se opako osvetiti frajeru koji joj je poslao tri fotografije svojega spolovila usprkos tomu što mu je rekla da ima dečka. Mlada menadžerica iz Seattlea ispričala je kako je dobila zahtjev za prijateljstvo od stanovitoga Kenshira Perryja, kojega je prihvatila jer poznaju dovoljan broj istih ljudi.

No, nije trebalo dugo da čovjek otkrije svoje istinske namjere i počne joj se upucavati preko poruka. Isprva je komplimentirao njezin izgled govoreći kako je slab na plave oči i pjegice. Ona je to odlučila sasjeći u korijenu priznavši mu da je zauzeta, no perverznjaka to nije zaustavilo.

Utjerala mu je strah u kosti

Ubrzo joj je poslao fotografije svojega penisa i pitao sviđaju li joj se. Mariclare je pukao film i napisala mu je odgovor koji ga je dobrano isprepadao. Pravila se, naime, da ne zna što je na fotografiji jer je ne vidi, a potom je dodala kako na mobitelu ima blokator za pornografiju koji o tome automatski obavještava policiju.

“Ne vidim fotografije ako je na njima golotinja. Imam blokator pornografije koji šalje informacije lokalnoj policiji o fotografiji. Znam da je glupo, no nikad ne možeš biti sigurna s ljigavcima s interneta koji šalju fotke svojih penisa”, napisala je Mariclare.

Od straha ju je blokirao

Ovaj se frapirao. “Jesi li ozbiljna?” kratko ju je pitao. “Totalno, koja cura to nema?! Sve moje prijateljice imaju. Zašto? Što si mi poslao?” glumila je ona dalje. “To sam ti poslao, previše sam popio”, pokušao se opravdati, na što mu je ona poručila kako policija vjerojatno sada gleda njegove fotografije.

Nakon toga više nisu nastavili komunicirati jer ju je muškarac od straha blokirao. Marieclaire je objavila njihovu urnebesnu prepisku i otkrila da je ovaj trik vidjela na internetu pa ju je zanimalo hoće li njoj upaliti. Osim toga, kasnije je objavila da se isti tip na isti način javio još dvjema djevojkama.