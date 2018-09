POSEKSALE MU SE CURA I MAMA, ON SVE VIDIO: ‘Bile su glasne, još uvijek mi je mučno od onoga što su radile’

‘Rekla mi je da je biseksualna, ali me preklinjala da ništa ne govorim ocu’

Mladić je doživio šok života vrativši se jednom ranije s posla. Zatekao je svoju djevojku i svoju majku zajedno u krevetu gole. Nikako se ne može oporaviti od toga niti ih više gledati istrim očima. Cura mu je priznala da je biseksualka, a mamu ne može pogledati u oči da bi uopće razgovarao. Svoje je dileme podijelio sa Sunovom kolumnisticom Deidre Sanders.

Draga Deidre, nekidan sam se vratio ranije s posla i zatekao svoju djevojku u krevetu – s mojom majkom. Zgrožen sam i šokiran. Cura i ja oboje imamo 28 godina, a mama mi je u kasnim pedesetima. Živimo s mojim roditeljima dok ne kupimo kuću i uselimo se. Nije nam lako jer brak mojih roditelja nije bajan. Radim u logistici i toga sam dana obavio velik posao pa me šef poslao ranije kući.

Ulazeći u kuću, začuo sam neke zvukove s kata te sam se potiho odšuljao do vrata da provjerim o čemu se radi. Otvorio sam vrata spavaće sobe svojih roditelja i imao što vidjeti – moje djevojka i majka imale su seks u krevetu. Skočile su kad su me vidjele i brzo se pokrile. Nisam mogao vjerovati da se mojoj curi sviđa moja mama, osobito zato što se dosta udebljala posljednjih godina. Toliko sam se šokirao viđenim da sam automatski izletio iz kuće i otišao u obližnji kafić, gdje su bila dvojica mojih prijatelja.

Pogledali su me u čudu i pitali jesam li dobro, no ja im nisam imao snage ni hrabrosti reći što sam netom prije ugledao. Vrativši se kući, pozvao sam djevojku na razgovor. Otišli smo u šetnju i ja sam je pitao što se to zbiva. Rekla mi je da je biseksualna, ali me preklinjala da ništa ne govorim ocu. Istina je da bi im to razorilo ionako klimav brak. Obećala mi je da se to više neće ponoviti, ali ja ne znam mogu li joj vjerovati.

Ako se izuzme sve ostalo, jednostavno ne mogu izbrisati taj odvratan prizor koji sam zatekao. Svaki put kad izađem iz kuće, razmišljam o tome što se događa iza mojih leđa. Naš je seksualni život u potpunosti nestao, a svoju majku ne mogu pogledati u oči. Jedva čekam da se odselim.

Deidre odgovara:

To je bio strašan šok i tvoja veza s djevojkom će morati biti jako snažna ako misli opstati. Što god ona tebi obećala, vas dvoje morate raspraviti o njezinoj seksualnosti. Je li to bio samo eksperiment ili je ona uistinu biseksualka? To joj nije izgovor za varanje, ali može joj zakomplicirati osjećaje. Čvrsto joj daj do znanja kako joj više nikad nećeš oprostiti preljub. Razgovarajte i o svom seksualnom životu te je li ona njime zadovoljna. Odselite se čim prije, ali slažem se s curom da ne trebate to reći tati. Brak tvojih roditelja ionako nije sretan, neka njih dvoje pokušaju to riješiti sami ako je moguće.