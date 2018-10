POSEKSALA SE SA SVEKROM NA KUHINJSKOM STOLU: ‘Ljubio me i odjeća je letjela. Bilo je obećavajuće, ali…’

‘On je bio tužan i, kada sam ga zagrlila da ga utješim, stvari su postale intimne’

Nažalost, bračna nevjera danas nije rijetkost, ali mora se priznati da se obično ne događa s bliskim članom obitelji. Jedna je žena, pak, priznala da se “igrala” na kuhinjskom stolu sa suprugovim ocem, gdje inače jedu obiteljske ručkove. Za Kidspot je ispričala da je imala otužan seks sa svekrom, ali i da je sve počelo na najneviniji način. Žena, koja nije željela otkriti svoje ime, objasnila je da je sretno udana pet godina te da ima kćer.

Naglasila je kako se ne ponosi onime što je učinila te da bi njezin brak bio gotov kada bi suprug saznao. Bili su tipična sretna obitelj dok ih nije zadesila tragedija prije nekoliko mjeseci. Suprugova je mama preminula od raka sa samo 52 godine. Svekar se doselio njima kako ne bi bio usamljen i kako bi se lakše nosio s gubitkom. Plan je bio da će biti kod njih mjesec dana. Njezini su svekar i svekrva uvijek bili divni prema njoj i željela je pomoći kako god je mogla u tom teškom trenutku.

SEKSA SE S OCEM NAJBOLJE PRIJATELJICE: ‘Dočekao je da napunim 18, a sad me nagovara na nešto gnjusno, ali i privlačno’

Tipično, muž na službenom putu…

Kada je suprug otišao na službeni put, svekar je, kaže, uskočio oko čuvanja svoje unuke. Jedne su noći ostali budni dulje nego inače; pili su alkohol i gledali stare fotografije. “Znam da to nije isprika, ali viski je učinio svoje i ja sam se opustila. On je bio tužan i, kada sam ga zagrlila da ga utješim, stvari su postale intimne. Prije no što sam se uopće snašla, njegove su usne bile na mojima, a odjeća je letjela po kući. Poseksali smo se na kuhinjskom stolu, gdje svako jutro doručkujem sa suprugom i kćeri”, kazala je žena.

Dodala je kako je sve bilo brzo gotovo i nakon toga su se povukli svatko u svoju sobu. Ujutro su se složili kako je to bila pogreška koja se više neće ponoviti, a svekar joj je zahvalio što mu je pružila utjehu u teškim trenutcima. Kada se njezin suprug vratio s puta, ponašali su se uobičajeno. Međutim, od tada se svekar ne ustručava zgrabiti je za ruku ili stražnjicu dok nitko ne gleda. Ona mu uputi prijeteći pogled, ali se boji progovoriti za slučaj da bi se svekar izlajao pred svojim sinom. On sada živi s njima već tri mjeseca i ne pokazuje namjeru da se vrati kući.