PONIZIO DJEVOJKU NEOBIČNIM ZAHTJEVOM: ‘Molim te da mi uplatiš 200 kuna…’ Ona objavila poruke pa posvađala internet

Dok jedni osuđuju dečka jer se ponižava za 35 dolara, drugi ga žale jer pretpostavljaju da nema novca na bacanje

Ova djevojka ostala je zbunjena kada ju je dečko s kojim je izašla na tri spoja tražio da mu vrati 35 dolara (oko 200 kuna) – samo zato što se nije željela naći s njime i četvrti put. Alex Colboth iz Milwaukeeja u državi Wisconsin objavila je njegove neugodne poruke i posvađala korisnike Twittera.

“Bok, Alex, nadam se da si dobro. Hoćeš li mi dati broj svoga računa, molim te? Više se nećemo viđati pa mislim da je pošteno da podijelimo trošak spojeva na kojima smo bili”, napisao joj je stanoviti CK pa nastavio:

“Mislim da smo triput izašli u restorane i kafiće, gdje sam ja sve platio za oboje. Smatram da je 35 dolara i više nego pošteno za hranu i piće koje sam ti platio. Smatram te poštenom djevojkom i nadam se da ćeš razmisliti o tome da mi to nadoknadiš.”

ŽENA SE ZAPREPASTILA NAKON 17 GODINA BRAKA: ‘Na Fejsu sam našla slike njegova vjenčanja – ali ne sa mnom’

LAŽOV S TINDERA DOŽIVIO ULTIMATIVNO OTRJEŽNJENJE: Navukla ga na ‘sexting’ pa na spoj pozvala – njegovu ženu

Na čijoj ste vi strani?

Ova objava, koju je Alex naslovila kao: “To je za mene odvažnost”, postala je viralna na društvenim mrežama, a komentari su, kao što možete pretpostaviti – raznoliki. Dok jedni osuđuju dečka jer se ponižava za 35 dolara, drugi ga žale jer pretpostavljaju da nema novca na bacanje.

“Njegovo mu dostojanstvo vrijedi 35 dolara u vlastitim očima. Nevjerojatno”, “Moja bivša je to isto napravila nakon dvije godine veze. Tražila me 5000 dolara, a kada joj nisam platio, tužila me za emocionalnu štetu pa sam na kraju platio još više. Ljudi su najgori”, piše ekipa s jedne strane.

“Ja ne bih mogao biti tako sitničav, ali on je očito siromašan i neće imati nikakve koristi od tebe”, “Iskreno, više me šokira koliko ljudi se ovdje sprda sa siromašnima”, komentiraju oni drugi, kako prenosi The Sun.