PODUZETNICU UCJENJIVALI ZBOG SEKS VIDEA ZA KOJI NIJE NI ZNALA DA JE SNIMLJEN: ‘Pet godina pakla, tražio me novac da ga ne objavi…’

S glamuroznom karijerom vođenja showbiz portala Goss.ie, Alexandra Ryan (31) imala je cijeli svijet pod svojim nogama. No, ova poduzetnica iz Dublina posljednjih je pet godina provela u strahu da će video seksa snimljen bez njezina znanja izaći u javnost – sve to samo zbog jedne noći provedene s pogrešnim muškarcem.

“Kada sam toga vikenda došla u njegov dom, nisam ni slutila da ću se upetljati u nešto što će na mene utjecati do kraja života”, izjavila je Ryan te za The Sun ispričala kako su i ona i taj čovjek oboje bili solo kada su završili zajedno, a nekoliko tjedana poslije on se vratio bivšoj djevojci.

Thank you to the @TheSun for allowing me to write in my own words about the importance of our new revenge porn legislation in Ireland. It's so important that people understand the true damage these crimes can cause. Thanks for putting a spotlight on this. https://t.co/jAg2DpNC3L

— Alexandra Ryan (@SweetLikeAli) January 13, 2021