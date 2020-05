POČELO JE SA ZGODNOM TAJNICOM, A U IZOLACIJI DOBRA I SUSJEDA: ‘Žena mi odbija seks, a ova samo škica kad ostanem sam…’

Jedan suprug i otac pronašao je zamjenu za nezainteresiranu ženu u susjedi i tajnici

“Seksam se sa svojom tajnicom i susjedom jer mi je žena nezainteresirana. Čak zaključava vrata svoje spavaće sobe noću kako ja ne bih mogao ući”, započeo je 45-godišnji muškarac pismo Sunovoj kolumnistici Dear Deidre.

Otkrio je da je nekoć imao sjajan seksualni život sa suprugom, no odjednom je sve stalo. Ona mu je rekla samo da je izgubila interes.

Supruga nikad nije radila jer on vodi uspješnu tvrtku. Prošle je godine zaposlio 28-godišnju tajnicu koja ga je, kako kaže, odmah privukla.

‘Bilo je sjajno biti s nekim drugim’

“Jedna večeri automobil joj se nije mogao upaliti i čekala je vučnu službu. Rekli su joj da će doći za tri sata pa sam čekao s njom. Tada smo prvi put zaista razgovarali. Rekla mi je da ju je dečko varao. Počela je plakati pa sam ju zagrlio, onda se okrenula i počeli smo se ljubiti. Na kraju smo se poseksali, a budući da je stanje doma užasno, bilo je sjajno biti s nekim drugim”, priznao je 45-godišnjak i dodao da je afera potrajala do početka izolacije.

Baš negdje u to vrijeme susjeda ga je pozvala da joj pomogne s vrtom dok je njegova supruga bila u kupovini.

“Nismo se približavali jedno drugome, čavrljali smo i našalio sam se oko zategnutih odnosa u kući. Nakon toga pozvala bi me kod sebe svaki put kada bi vidjela da mi je supruga izašla, a nakon nekoliko susreta počeli smo se seksati”, objasnio je preljubnik kolumnistici.

Susjeda je razvedena 39-godišnjakinja kojoj je dosadilo biti sama, a muškarac tvrdi da su njegova djeca stalno na mobitelima pa nikada ne primijete kada on izađe. “Ipak, znam da mrze kada se ja i supruga svađamo. Kažu nam da bi se trebali razvesti. Živimo u istoj kući, ali ponašamo se poput posvađanih cimera. Očajan sam za seksom, ali ona me uvijek odbija. Mislim da me doživljava samo kao hranitelja obitelji”, napisao je u pismu.

Odgovor kolumnistice

“Naravno da se djeci ne sviđa takva atmosfera. Štetno je za njih vidjeti nesretne roditelje koji se ne trude riješiti svoje probleme. Prestanite se viđati sa susjedom. Kockate se sa zdravljem svojih bližnjih, na taj način ćete izgubiti poštovanje djece i uništiti sve nade o sretnom braku”, poručila mu je Deidre.

U nastavku ga je navela da se zapita zašto mu je supruga izgubila interes za seksom i je li njoj bilo dovoljno zanimljivo ispod plahti. Isto tako, upitala ga je koliko joj pomaže s obiteljskim problemima i kod kuće.