PLES U KRILU ZAVRŠIO DIVLJIM SEKSOM: Nevjerni muž opisao doživljaj iz striptiz kluba: ‘Mogla mi je biti kći…’

‘Rekao sam joj da ne želim imati ništa s njom, no ona me nagovarala da se poseksamo’

Frajer kojemu je žena već dvaput oprostila nevjeru, pokleknuo je i treći put, ali sada je to bilo za novac. Seks je bio odličan, ali kaje se jer mu je ta djevojka mogla biti kći. Iako je imao kondom, strahuje da je pokupio spolnu bolest i ne želi se seksati sa suprugom da i nju ne bi zarazio. Ona mu to, kaže, više ne bi oprostila. Za savjet se obratio Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, seksao sa se s djevojkom iz striptiz kluba jedne noći kada je moja supruga otišla kod svojih za vikend. Ne mogu si oprostiti, ali zapravo znam da ću to ponoviti ako mi se opet pruži prilika. Meni je 38, a supruzi 35. Imamo 17-godišnju kćer, koja je tada prenoćila kod prijateljice. Bio sam sam u kući i planirao izaći na striptiz, platiti si koji ples u krilu i popiti nekoliko piva. Nisam imao ništa više od toga na umu, ali cura je počela razgovarati sa mnom i pozvala me u svoju sobu.

Boji se da je nešto pobrao

Žao mi je tih djevojaka, a ova je bila skroz draga i imala je savršeno tijelo. Pitao sam je zašto radi taj prljavi posao, ali nije mi odgovorila. Izgledala je dovoljno mlado da mi može biti kći pa sam je pokušavao urazumiti govoreći kako može raditi nešto drugo umjesto tog riskantnog posla koji je odabrala. Rekao sam joj da ne želim imati ništa s njom, no ona me nagovarala da se poseksamo. Bilo je odlično, da budem iskren, ali sada žalim. Obožavam svoju ženu i znam da mi ona to nikad ne bi oprostila.

U prošlosti sam je prevario dvaput i prešla je preko toga, ali nikad dosad nisam bio s prostitutkom. Te sam noći koristio zaštitu jer je cura inzistirala na tome, ali svejedno se brinem. Ako sam nešto pokupio i to prebacim svojoj supruzi, znat će da sam hvatao krivine. Premda žalim zbog toga što sam učinio, ne mogu prestati razmišljati o toj djevojci i kako je bila draga. Branim si ponovno otići u taj klub jer znam da bih je opet potražio i seks bi se ponovio.

Osjećam grižnju savjesti i zbog svoje kćeri. Ne želim da nju iskorištavaju za seks muškarci poput mene. Pa, zašto sam onda učinio to što sam učinio? Ta je djevojka isto nečija kći i zaslužuje bolji život.

Deidre odgovara:

Ta je industrija nemilosrdna i nadam se da si svjestan kako te ta cura nije nagovarala na seks jer si joj se nemoguće svidio, nego samo zato što je željela novac. Žao ti je, ali si i dalje u iskušenju. Ne vraćaj se više u taj klub. Pitam se koliko muškaraca onamo dođe samo gledati i piti pivo. Hitno se odi pregledati. Dobro je što si koristio zaštitu, ali moraš znati da ona nije 100 posto pouzdana.

Kakav je tvoj odnos sa suprugom? Kažeš da je voliš, ali si je prevario čim ti se ukazala prilika. Ako ste se fizički udaljili, možda ti nedostaje seks više nego što si toga svjestan. Fokusiraj se na jačanje vašega braka i povećanje intimnosti sa suprugom.