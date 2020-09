PJESMA KOJU STE ODABRALI ZA PRVI PLES OTKRIVA KAKAV VAM JE BRAK: Evo što biraju najsretniji parovi, a što nesretni i razvedeni

Prvi ples je jedan od najljepših trenutaka na vjenčanju, a izgleda kako je izbor pjesme puno važniji nego mislite

Ako želite sretan brak, izaberite pjesmu Eltona Johna za svoj prvi ples na vjenčanju.

Naime, anketa provedena u Velikoj Britaniji na 5.500 bračnih parova pokazala je da su oni koji su izabrali pjesmu ‘Can You Feel The Love Tonight?’ najsretniji u braku. Od 506 parova koji su ju odabrali, čak 77 posto danas je u “iznimno sretnom braku”.

S druge strane, oni koji su odabrali ‘Little Things’ boy benda One Direction danas su nesretni, razdvojeni ili razvedeni.

“Prvi ples jedan je od najvažnijih trenutaka na vjenčanju, ali ne vode sve pjesme u sretan brak”, rekao je glasnogovornik tvrtke koja je provela istraživanje.

Ove pjesme za prvi ples odabrali su parovi koji su u sretnom braku:

Elton John – Can You Feel the Love Tonight: 77%

Stevie Wonder – Isn’t She Lovely: 75%

Frank Sinatra – The Way You Look Tonight: 74%

Lea Salonga & Brad Kane – A Whole New World (Aladdin movie): 71%

Etta James – At Last: 71%

Westlife – You Are So Beautiful: 70%

Phil Collins – You’ll Be In My Heart: 70%

Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing: 69%

Elton John – Your Song: 64%

Jack Johnson – Better Together: 64%

Nesretni parovi zaplesali su na ove pjesme na svojim vjenčanjima:

One Direction – Little Things: 75%

Jason Mraz – I’m Yours: 61%

Snow Patrol – Chasing Cars: 56%

Birdy – Skinny Love: 54%

Andy Newman – You’ve Got a Friend In Me: 52%

John Legend – Stay With You: 49%

Michael Bublé – Everything: 49%

John Mayer – Free Fallin’: 49%

Elvis Presley – Can’t Help Falling in Love: 48%

Ed Sheeran – Perfect: 42%