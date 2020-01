PITATE SE KAKO JE BITI U VEZI S PROSTITUTKOM? ‘Ni dan-danas nisam siguran voli li me uistinu ili joj je to samo dio posla’

On je shvatio kako se u svoju eskort-damu zaljubio, ali nije siguran jesu li osjećaji koje ona pokazuje prema njemu stvarni ili samo dijelom njezina posla

Muškarac je preko ušiju zaljubljen u djevojku svojih snova. Imaju odličan seksualni život i prekrasan odnos, no problem je u tome što ona radi kao prostitutka. Jesu li osjećaji koje ona pokazuje svojemu partneru tek dobro odglumljen dio njezina posla ili je njihova ljubav obostrana? Muškarac je svoju dvojbu podijelio sa Sunovom savjetnicom Deidre Sanders.

Već su prve večeri završili u hotelu

“Razveo sam se od supruge prije pet godina. Kada pogledam unatrag, oboje smo bili suviše mladi za brak. Imamo zajedničku djecu i dugo smo se pretvarali da je između nas sve okej i da smo sretni zajedno. Seksualni život polako se gasio, sve dok nije u potpunosti iščezao”, započeo je neimenovani muškarac.

Nakon što smo se razišli, nedostajalo mi je žensko društvo, kao i šansa da imam seks. Ipak mi je tek 46 godina. Kada mi je prijatelj rekao o eskort-dami s kojom se viđa, pomislio sam: zašto ne? Vjerovao sam da je ‘eskort’ samo paravan za nešto više tjelesno i nisam se razočarao”, napisao je u pismu.

S eskort-damom upoznao se u baru, gdje su popili koje piće i ugodno razgovarali. Odmah su osjetili iskru. Ona mu je spomenula da ima ugovor s lokalnim hotelom i tada su se zaputili onamo. “Noć je bila kao iz snova. Takav seks nisam godinama doživio. Našli smo se i tjedan poslije, a odonda su se naši susreti intenzivirali”, opisao je.

On se istinski zaljubio, a ona?

Danas se par redovito viđa i zajedno su 18 mjeseci. “Lijepo nam je. Ona ima 28 godina. Predložio sam joj da se počnemo nalaziti i neformalno, radi druženja. No, ona uvijek ima izgovore kako mora raditi, a vikendima je kod roditelja”, objasnio je muškarac.

On je shvatio kako se u svoju eskort-damu zaljubio, ali nije siguran jesu li osjećaji koje ona pokazuje prema njemu stvarni ili samo dijelom njezina posla. “Čini mi se da sam joj doista poseban te da su naši osjećaji obostrani, no je li to samo zbog toga što joj je takav posao?”, upitao je iskusnu savjetnicu.

Sanders mu je odmah objasnila kako je posao takvih žena pobrinuti se da se svaki njihov klijent osjeća posebno, ali da, prema njezinu ponašanju, ona uopće nije zagrijana za njega na osobnoj razini. “Ti očigledno želiš pronaći nekoga s kime ćeš dijeliti život, stoga se potrudi da pronađeš takvu ženu i kloni se prostitutki”, savjetovala mu je Deidre.