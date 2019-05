PITANJEM IZAZVAO LAVINU ODGOVORA: ‘Koji su to signali koje žene šalju frajerima kad im se sviđaju’

Najzabavniji je dio kad su frajerui krenuli s anegdotama koje ilustruriraju koliko su slijepi

Počelo je naizgled bezazlenim pitanjem na Redditu: “Koje to signale djevojke šalju da im se dečko sviđa koji su očiti curama, ali dečki ih uopće ne kuže”.

Ubrzo je uslijedila prava polemika. S jedne strane, neki Redditovci ističu kako je bilo kakvo tumačenje signala dvosjekli mač. “Mislim da je problem da dečki ne žele pogrešno protumačiti znakove pa jednostavno odustaju od bilo kakvih tumačenja”.

“Ako bismo pokušali, jednostavno bismo izludjeli. Ne želimo ispasti ljigavci, uništiti potencijalno prijateljstvo ili učiniti situaciju u ekipi čudnom”, napisao je jedan komentator, a brojni su se složili. “Točno to – ‘bila sam samo ljubazna’ je opasna zamka”, komentira drugi. Neki su ocijenili i kako je za muškarce previše riskatno zamijeniti obično ćaskanje s flertom jer će ostati zapamćeni kao ljigavci, dok je jedan korisnik malo pobliže objasnio problem.

‘Dok se ne skine i primi te za k*, nije očito’

“Nije da frajeri ne kuže signale, nego je problem u tome što su signali svake cure različiti. Ono što je jednoj ženi flert, drugoj je ljubaznost. Za svaku curu koja govori kako je lik potpuno slijep za očito upucavanje postoji jedna koja priča da je lik pogrešno protumatičio njenu prijateljsku gestu za flert. Ti se smiješ njegovim forama jer ti je napet, druga djevojka se smije jer joj je fora smiješna”, napisao je i u šali zaključio: “Osim ako se ne skineš i ne uhvatiš ga za ku*ac, garantiram ti je tvoj “očiti signal” već doživio od cure koja uopće nije bila zainteresirana za njega”.

“Koliko sam puta slušao cure koje su se naljutile jer su pitale lika “je li slobodan”, a on samo odgovorio “da” i stao na tome. Većina nas neće vas odjednom početi ganjati ako ste to pitale jer stvari mogu biti prilično gadne za nas ako smo krivo protumačili”, napisao je treći.

Nakon još nekoliko postova koji se svode na to da dečki poručuju curama kako su frajeri načelno slijepi za čitanje između redova, te žalopojki kako nije fer da se od frajera očekuje da prvo moraju položiti sve karte na stol, krenuo je osobito zabavni dio s anegdotama.

‘Da mi nisu rekli da flerta, vjerojatno bi do kraja života bio sam’

“Nemamo blage veze. Prijateljica moje sadašnje supruge mi je morala doći i reći da sam joj napet prije nego što sam uopće primjetio da flerta. Ponekad mi moja žena kaže: “Ti shvaćaš da je ona flertala s tobom”. Ja: “Ne, nije”. Žena onda počne oponašati dotičnu ženu. Ja: ….

Žena: … Ja: ‘Ajme što sporo kopčam’. Žena: ‘I eto, zato se uopće ne brinem oko ljubavnice’“,

Cura koja mi se sviđala jednom me pitala: “Kako možeš prepoznati sviđaš li se dečku ili ne? To me pitala nakon što sam ju odveo na kavu, duge šetnje plažom. Bilo je podosta “slučajnih” dodira… Sad kad se prisjećam, mislim da je to bio spoj. A kad malo bolje razmislim, ja sam idiot jer sam njeno pitanje shvatio kao da se raspituje za nekog drugog”.

“Da budem iskren, moja sadašnja cura i ja smo se tako lovili dvije godine dok nisam skupio hraborsti i rekao joj da mi se sviđa i tako ju ‘natjerao’ da mi kaže da je i ona na mene bacila oko”.