Predložio je kolegici vezu, no njoj takav aranžman nije odgovarao

Iako mnogi od nas to odbijaju priznati, nikad nije bilo lakše pronaći novog partnera/icu, pogotovo za usputne odnose. Zašto bi se itko mučio oko jedne osobe, kada može imati drugu koja će se prije “upecati”, razmišljaju mnogi.

No, što kada neki ne žele samo seks, već nešto više?

Htio izaći iz ‘friend zonea’

Jovan (39) iz Srbije nedavno je prepričao svoje iskustvo kada je kolegici predložio da od “prijatelja s povlasticama” službeno postanu par, prenosi Žena.blic.rs.

“Na novom poslu okružen sam velikim brojem kolegica, koje su, doduše, mlađe od mene, pa samim tim imamo drugačiji pogled na svijet. Ono što se meni sviđa i što bih volio, današnjim djevojkama nije privlačno. Djevojke su danas slobodnije”, započeo je muškarac na Twitteru.

“Dogodilo mi se da sam jednom otišao s kolegicom iz firme na piće i onda smo, iz neke simpatije, završili kod nje kući i dogodilo se što se dogodilo. Kada sam se probudio ujutro, osjećao sam se nelagodno, razmišljao sam kako ću tu osobu promatrati u uredu, ali kada sam vidio da se ona prema tome ponaša kao da je ‘pala s bicikla i samo stavila flaster i nastavila hodati’, shvatio sam da se ni ja ne moram osjećati bezveze”, nastavio je.

“Međutim, s vremenom sam se počeo zaljubljivati u tu kolegicu. Predložio sam joj vezu, na koju ona nije pristala. Željela je samo da se povremeno viđamo, što meni nikako nije odgovaralo jer sam htio nešto više s njom. Na kraju smo spali na odnos ‘bok, bok’ i povremeni pogled prijekora u uredu”, zaključio je stanoviti Jovan.

Trebao joj je muški dodir

Slično iskustvo imala je i ova 32-godišnjakinja, koja se, kako piše gore spomenuti srpski portal, predstavila kao Petra.

“Ostala sam trudna jako mlada, ali s tom osobom nisam imala nikakav odnos i neko vrijeme sam bila posvećena samo djetetu. Tek s 30 godina sam se ponovno mogla posvetiti sebi. I tek tada, kada je dijete dovoljno odraslo da sam ga mogla ostavljati kod bake, počela sam ponovo izlaziti, ali sam odlučila i završiti fakultet”, započela je ona.

“Na predavanjima sam upoznala ekipu mlađih dečki, a prije toga tri godine nisam imala kontakt s muškarcima i bilo mi je potrebno da me netko gleda kao ženu, a ne kao majku ili kćer. I tada sam se zbližila s jednim kolegom. Bili smo kod njega kući, poslije par čaša vina osjetila sam potrebu da ga poljubim…”, napisala je Petra u nastavku objave.

“Međutim, ujutro sam saznala da ima djevojku s kojom je u vezi još od srednje škole i to mi je otvoreno rekao. To me je malo poljuljalo, osjetila sam se izdano. Bila sam spremna za vezu, toliko mi je trebao muški dodir, zagrljaj, netko s kim bih išla na ručkove, šetala se. On nije bio za to, više je bio da budemo ‘kolege’, a ja sam kao i iz prethodnog odnosa izašla povrijeđena”, priznala je.