PET ŽENA ISKRENO O SUŠI U KREVETU: ‘Imala sam dva dilda i masturbirala kao luđakinja, zadobila sam opekline…’

Ovako izgleda svakodnevica žena koje soliraju dulje vrijeme i koje se moraju priviknuti na sušu u krevetu

Pandemija koronavirusa i prisilna samoizolacija izrodile su dvije vrste ljudi po pitanju seksualnog života. Dok su jedni osobito napaljeni i svaki trenutak koriste za zadovoljavanje svojih najnižih nagona, druge su briga i depresija natjerale u stanje potpune aseksualnosti i apstinencije.

Kako izgleda svakodnevica žena koje soliraju dulje vrijeme i koje se moraju priviknuti na sušu u krevetu, otkrilo je njih nekoliko u razgovoru za Elite Daily.

Komu treba seks kad imam kruh?

“Razdoblje bez seksa kod mene je trajalo oko šest mjeseci, dok sam bila u Francuskoj i živjela u kući jedne obitelji. Živjela sam u prilično udaljenome mjestu na selu, tako da se kontakt s drugim ljudima mojih godina nije dogodio. Definitivno mi je nedostajalo druženje s ljudima, ali sam se snašla jedući velike količina kruha, maslaca i sira te čitajući (ili pokušavajući pročitati) tone knjiga na francuskom jeziku”, ispričala je Sophie (25).

Pomaže uzeti stvari u svoje ruke, doslovno

“Mjesec i pol dana se nisam seksala. Imala sam dva staklena dilda. Svaki je imao oko 15 cm. Nakon otprilike tjedan dana, masturbirala sam kao luđakinja. Jednom sam masturbirala s dildom toliko jako da sam dobila ‘opeklinu’ od pojasa na tajicama. Mrzila sam spojeve… Pomisao na to mi je zadavala bolove u trbuhu. Zato sam radije ostala doma i plakala. Mnogo. Moja najbolja prijateljica dala je moj broj prijatelju njezina prijatelja i neko vrijeme smo si slali poruke. Pozvala sam ga na večeru i to je bilo to. Suho razdoblje postale je mokro razdoblje”, kazala je Irina.

Sada je pravo vrijeme da se usredotočim na sebe

Mislim da je najdulje bilo vjerojatno godinu i pol. Bila sam izrazito zauzeta i previše zaokupljena da bih se usredotočila na dečke. Samo sam razmišljala o svojoj karijeri, a ne o nedostatku ljubavi, ha. Puno sam se brinula i o sebi”, iskrena je Kristen (23).

Prijatelj s povlasticama uvijek dobro dođe

“Najdulje bez seksa bila sam vjerojatno osam ili devet mjeseci? No, i to je završilo zato što je moj stari prijatelj s povlasticama raskinuo s djevojkom i ponovno smo zajedno spavali. U međuvremenu sam našla novoga ‘prijatelja’, ali on nije (i još uvijek nije) zainteresiran za seks. Osim toga, imala sam nekoliko ‘suhih mjeseci’, koji se obično poklapaju s činjenicom da se jednostavno ne mučim pokušavajući naći nekoga, već da se fokusiram na druge stvari”, rekla je žena s nadimkom Forestlady.

Ponekad je najbolje ne žuriti

Najdulje je trenutno godinu dana. Nije mi ugodno biti s nekim drugim nakon što sam izašla iz dugogodišnje veze. Otišla sam na mnogo spojeva i družila se s ljudima, ali jednostavno mi još nije ugodno seksati se s nekim s kime sam tek nekoliko puta izašla”, zaključila je Anne (24).