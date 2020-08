PET NAJČEŠĆIH ŽENSKIH LAŽI O SEKSU: Zašto je alarmantno ako su impresionirane vašom ‘veličinom’ i druge nevjerojatne činjenice

Kada je riječ o seksu, teško je biti u potpunosti iskren. Možda je boljelo, možda partner nije ispunio vaša očekivanja, možda niste doživjeli orgazam… Postoji hrpa čimbenika koji spolni odnos mogu pretvoriti u katastrofu ili ga barem pokvariti.

Da bi izbjegle neugodnosti, žene se nerijetko pretvaraju da je sve bilo super iako, budimo iskreni, ponekad nije tako. Male bijele laži tada poprave stvar, barem do te mjere da se odnos između partnera ne promijeni nagore ili da nekomu od njih ne padne samopouzdanje.

Pa, kojim to lažima žene pribjegavaju kada je seks u pitanju? Poznata seks kolumnistica Nadia Bokody imala je prilike u svojoj karijeri razgovarati s velikim brojem žena i sada je za The Sun nabrojila najčešće laži kojima se one služe kada ne žele povrijediti partnera.

Iako Nadia tvrdi da je većina žena barem jednom odglumila orgazam, kaže kako još nije naišla na muškarca koji može prepoznati glumu. Ona, ipak, poziva žene da ne rade predstavu od seksa i okane se glume kako bi lakše došle do cilja, osobito u dugim vezama.

“Iako je lažiranje djelotvorna taktika za okončanje lošega seksa, ova laž širi ‘virus’ poznat pod nazivom ‘muškarci misle da su bogomdani u krevetu'”, ističe Bokody.

Prirodno je željeti pohvaliti partnera u krevetu, no “tako ti je velik” laž je stara koliko i ljudi, smatra Nadia. Objašnjava kako žene češće koriste ovu taktiku na muškarcima opterećenima veličinom svojega penisa, kojima je potrebna stalna potvrda da bi se osjećali dobro.

“To su isti oni muškarci uvjereni da je veličina penisa povezana s mogućnošću da ženu dovedu brzinski do orgazma te nemaju stvarno znanje o putu do ženskoga zadovoljstva”, kaže ova kolumnistica, koja je svojedobno priznala da je bila ovisna o seksu.

Početkom 2020. jedna je velika studija pokazala kako žene preferiraju velike penise u aferama za jednu noć, dok su u dugoročnim vezama zadovoljnije s onim prosječnima.

