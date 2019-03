PENZIĆ MILOJKO (74) ZAVEO 53 GODINE MLAĐU MILIJANU: ‘Nisam s njim iz koristi, zaljubila sam se kad je operirao srce’

Ljubav sa starijim muškarcem nikada nije bila ni dovedena u pitanje jer mlađi, naime, nikada nisu bili njezin tip

Milojko Božić (74) iz Pilatovića i Milijana Bogdanović (21) iz Lučana ovih dana su najpoznatiji par u Požegi, ali i u Srbiji. Zaljubljeni dvojac uskoro se treba vjenčati, a za priče i podignute obrve baš nimalo ne mari.

Razlika u godinama od čak pet desetljeća nimalo im ne smeta, iako je, kada se ona rodila, on već bio umirovljenik, piše srpski Telegraf. Znaju se cijelog njezinog života, a Milojko je svoju izabranicu zaprosio početkom ožujka. Svadbu su već zakazali za 7. rujna.

Ona ne voli mlađe

Sudeći po društvenim mrežama, sretni par planira svoj bračni život izgraditi u kući u požeškom selu Pilatovići. Milojko je, inače, radio u Beogradu, ali se po odlasku u mirovinu vratio u rodno selo, gdje mu se, sasvim neočekivano, dogodila velika ljubav s prelijepom Milijanom.

“Mnogi misle da sam s njim iz interesa, ali sve je najnormalnije. Nemamo problem reći kolika su njegova ukupna primanja. Prvo me je privukao njegov fizički izgled. Ne volim mlađe momke, stariji mi se sviđaju oduvijek. Za svoje godine on, realno, odlično izgleda”, ispričala je za Telegraf Milijana, čija je romantična veza s 53 godine starijim Milojkom pokrenula pravu buru.

Vijest o njihovoj ljubavi komentira se svuda. Jedni su presretni jer su se međusobno našli, vjeruju da je njihova ljubav prava, a drugi, kojih je mnogo više, osuđuju i vrijeđaju ih zbog višedesetljetne razlike u godinama. A oni, kako kažu, sjede od jutros na kavici u svom domu, čitaju i smiju se.

Ljubav se rodila nakon njegove operacije srca

“Probudili smo se u tri sata jutros da provjerimo Facebook i Instagram. Mnogo poruka sam dobila, poput “zašto to” i osuđuju me, ali je dosta i podrške… Zaista mi ne smeta, da mi smeta ja bih zaključala profil. Milojko je više u šoku, ja nisam. Samo neka komentiraju, ništa neće promijeniti moje mišljenje”, priča Milijana.

Prisjetila se početaka njihova poznanstva. “Susjedi smo u selu Pilatovićima. Milojko je neko vrijeme živio u Beogradu, ali se vratio ovamo”, počinje ona, a Milojko dodaje da je “povratnik” u selu već 20 godina.

“Znam ga otkako sam bila mala. S mojih 17, nepunih 18 godina ostvarili smo bliži kontakt, počeli smo se družiti. Malo sam se ja zaljubila, pa onda i on. Bilo smo oko godinu dana u vezi. Kada smo šetali zajedno, svi su zagledali, bilo je čudno. Odjeknula je priča kao atomska bomba. Poslije smo prekinuli, ne znam zašto. Onda se dogodilo da je on trebao ići na operaciju srca, ugradnju premosnice. U tom trenutku nije bilo nikog uz njega da mu pomogne. Ponudila sam se vrlo rado, bez ikakve obaveze, prijateljski, da pospremim kuću, napravim ručak. Ali nisam mogla izdržati njegovu blizinu, rodila se velika ljubav”, nastavlja Milijana.

Nije s njim iz koristi

Milojko je operiran 4. prosinca, a nakon njegove operacije ništa ih ne može rastaviti. Svadbu su zakazali za 7. rujna, birali njezinu vjenčanicu i isplanirali budućnost. Renoviraju kuću i uglas govore da žele djecu – koliko, još se nisu dogovorili, sigurni su samo da će ih biti.

Mada je glavna pretpostavka negativnih komentara da bi djevojka mlađa 53 godine, odnosno u ovom trenutku više od tri puta mlađa, bila sa starijim muškarcem iz koristi, Milijana navodi detalje koji bi materijalnu korist negirali.

“Mnogi misle da sam s njim iz interesa, ali sve je najnormalnije. Njegova su ukupna primanja 50.000 dinara”, ističe ona. Na fotografijama postavljenim na njezinim društvenim profilima stoji uz automobil, za koji mnogi misle da pozira kao “sponzoruša uz Milojkov automobil”.

Privukao je njegov fizički izgled

“Volim se fotografirati pa sam na jednoj svadbi stala uz bijeli mercedes Milojkovog nećaka. Milojko nema automobil”, kaže Milijana i zaključuje: “Moramo si srediti kuću. Milojko je živio u veoma staroj brvnari, ali sada imam sve kao druge domaćice u kućama. Planiram se i ja zaposliti i pridonijeti našem budžetu. Završila sam četvorogodišnju školu, tehničar sam za zaštitu životne sredine, ali ne tražim posao u struci. Ne sramim se rada, gledam neki butik ili kafić.”

Ljubav sa starijim muškarcem nikada nije bila ni dovedena u pitanje jer mlađi, naime, nikada nisu bili njezin tip. “Ne volim mlađe momke, sviđaju mi se stariji oduvijek. Ne bih mogla reći koja je razlika biti s mlađim muškarcem, nikada nisam bila ni s jednim. Ne bih se ni okrenula na ulici za nekim. Prvo me je privukao Milojkov fizički izgled. Za svoje godine on, realno, izgleda i više nego odlično. Točno je po mom ukusu, vidjela sam ga već samo u prolazu. Kada smo se već sprijateljili, shvatila sam da je on divan čovjek. Nitko od susjeda ne može vjerovati da je toliko divan. Ne idem nikamo bez njega, a ni on bez mene. Dobro smo i emotivno i seksualno povezani”, sigurna je Milijana.

Milojko potvrđuje njezinu priču i ukratko objašnjava šta je njega privuklo kod partnerice i buduće supruge. “Dobrota i ljepota”, jednostavan je Milojko.

Komentari rodbine

Neznanci ih možda osuđuju, ali ljudi koji ih poznaju ne vide problem u njihovoj ljubavi. “Moji poznaju Milojka cijeli život i znaju ga kao dobrog. Djeda nemam ni s jedne strane. Baka koja živi u Beogradu ne kaže ništa. Tatina majka, s njom sam živjela ovdje u selu, nitko ništa nije negativno rekao. Moja majka mi to neće pokazati, ali vjerojatno je pogađaju komentari više nego mene, zna oduvijek Milojka, nikad joj nije smetala naša veza, samo sada ne može vjerovati kakvih komentara ima”, zaključuje Milijana za Telegraf.